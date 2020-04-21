低接觸消費正夯 小七智FUN機推分流、導入掃描式微波爐

新冠肺炎疫情讓民眾少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象。

統一超（2912）表示，近期發現智FUN機業績有成長的趨勢，顯示開始有消費分流的現象。另外，低接觸消費成趨勢，也讓非現金支付需求量快速成長，以2月來看，「掃碼付」的交易金額、交易比數皆呈現倍數成長。

因應趨勢，統一超表示，目前已在未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，新增QR Code功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，無須再按鈕操作，減少人、機接觸頻率。

7-ELEVEN表示，升級為二維條碼是目前趨勢，微波爐透過讀取QR Code可設定不同火力及秒數，使商品透過多段微波設定達到最適的加熱程度。目前在X-STORE一號店共導入5台，未來擬在其餘門市擴大導入。

此外，7-ELEVEN智FUN機目前總鋪機數超過440台，其中工業區的機台業績成長幅度較明顯，較去年同期成長2成，智FUN機持續將持續布點，統一超表示，支付工具方面，在現金、icash2.0、悠遊卡之外，近期也將陸續於各機台新增一卡通支付功能，未來將可使用三大電子票證支付。

瞄準疫情底下的消費需求，統一超表示，近期針對非現金支付推超值點數回饋，預期非現金支付需求會持續升溫。另外，宅經濟發燒，交貨便平台也首次推離島優惠等多元服務。