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兆豐銀提供薪轉戶申購基金與房貸優惠

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行特別針對該行薪轉戶，提供基金申購手續費優惠，無論是申購國內基金、境外基金或指數股票型基金（ETF），不限單筆或定時（不）定額，皆可享有手續費臨櫃五折、線上申購手續費三折的優惠，且如果是線上申購定時（不）定額買基金，扣款滿24次以上，還優惠贖回基金免收信託管理費。

兆豐銀表示，多數上班族收入固定，如能善用基金投資做為理財工具，對於市場變化大，定時定額可以解決跌下去不敢買、漲上去也不敢買的心理因素，有利於投資人透過定時（不）定額基金理財，持續有紀律累積時間價值，累積財富。

兆豐銀行表示，薪轉戶一直是銀行積極開發維繫的客群之一，因此除了基金手續費優惠之外，也特別提供優質薪轉戶9月底以前申請最低1.06%起的房貸優惠利率，另外還有外匯匯率減碼等多項禮遇服務。

兆豐銀行 兆豐金控 疫情

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