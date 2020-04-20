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敦睦艦確診官兵波及 八大壽險公司有近500名員工受影響

敦睦艦確診官兵波及 八大壽險公司有近500名員工受影響

經濟日報 / 金融中心／台北即時報導
永豐金控啟動彈性上班制度，預計5月1日開始實施，圖為永豐金控大樓外觀。 圖／聯合報系資料照片
永豐金控啟動彈性上班制度，預計5月1日開始實施，圖為永豐金控大樓外觀。 圖／聯合報系資料照片

根據壽險公會20日最新調查，國泰人壽、全球人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽等八家壽險公司，受到敦睦艦確診官兵到訪點影響，估計有近500名員工需要自主隔離，包含收到警示簡訊以及同住親友是艦上為確診官兵等等。

而對各金控旗下員工的影響，金控業者多半尚在調查中。但多家金控已經開始啟動新的防疫辦公，包括永豐金控也啟動彈性上班制度，預計5月1日開始實施，期望透過員工分時段上下班，避開大眾運輸擁擠人群，減少感染機率。經統計金控旗下各子公司約有近三成的人力納入彈性上班。此外，所有員工皆已分批完成居家上班演練，一旦啟動封城、禁足，永豐員工即可自主隔離上班，達到營運不中斷。

因為海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，指揮中心針對確診官兵下船後足跡，停留15分鐘以上地點處所，對於當時同一時段曾經在同一地點的民眾發送提醒簡訊，收到簡訊者必須注意自身健康狀況，保持社交距離，出外必須戴口罩並勤洗手，身體不適得立即就醫。

壽險公司 國泰人壽 富邦人壽

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