3月在台灣賣壓最重的十檔境外基金 共失血900億元
新冠肺炎疫情嚴峻，全球金融市場3月崩盤，恐慌基金投資人忙著贖回基金。最新統計顯示，四檔最熱門基金3月單月各遭國人淨贖回逾新台幣100億元，累計前十大賣壓最沈重的基金合計失血逾900億元。
國人平常愈愛的境外基金，這波遭贖回的情況也愈嚴重。特別的是，這十檔基金中，大都是債券或股債混合型基金，只有一檔是純股票基金，而且還是一檔理論上跌幅較輕的全球股票型基金，可見投資人幾乎是手上持有什麼就賣什麼。
境外基金資訊觀測站統計，國人長年最愛的基金為聯博全球高收益債券基金，在3月遭淨贖回212億元，加上淨值急跌，國人持有金額銳減逾1,000億元，等於縮水四分之一，成為3,083億元，不過仍然是國人最愛的基金。
聯博全球高收益債券基金是2019年的銷售亞軍，台灣投資人全年淨申購568億元，今年3月就淨贖回近四成。至於去年銷售冠軍，則是聯博美國收益基金，績效較穩健，去年台灣投資人狂買689億元，但今年3月又急著贖回152億元。
3月賣壓第三名是富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金，全月遭國人淨買回140億元。第四名則是安聯收益成長基金，遭贖回104億元。這兩檔也是國人平常很愛買的基金，這波同樣遭到拋售。
國人拋售名單上第五到第十名依次為鋒裕匯理新興市場債券基金、聯博歐洲收益基金、摩根環球高收益債券基金、摩根多重收益基金、施羅德環球高收益基金、聯博全球核心股票基金，單月淨流失金額從91億到33億元不等。
就績效來說，這十檔基金3月跌幅幾乎都超過一成，以富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金表現最好，3月下跌9.5%，以鋒裕匯理新興市場債券基金最慘，單月跌幅近兩成。
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