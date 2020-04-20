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3月境外基金規模大減近20％ 創四年來低點

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

受新冠肺炎疫情衝擊，3月境外基金規模比前一月大減近兩成，大幅萎縮到新台幣2.8兆元，是四年來首度低於3兆元，也創2008年10月以來單月規模衰退最大幅度。各類基金類型規模幾乎全都縮水一成以上，只有貨幣市場基金逆勢增加逾兩成。

全球股債市3月齊跌，投信投顧公會統計，國人持有的境外基金規模在3月大幅減少6,700多億元，成為2.82兆元，減幅高達19.2%，不但遠高於境內基金約7%的減幅，而且也創下金融海嘯以來單月最大減幅。在2008年10月，國人持有的境外基金規模驟減27.9%。

市場人士分析，3月境外基金規模大減，一方面是因為基金淨值大跌，一方面則是因為國人恐慌贖回。因此不論是股票、債券或平衡型基金，規模全都大幅縮水。只有貨幣市場型基金仍吸引避險資金，單月規模增加21%。

在各類基金中，債券基金的規模大減4,000多億元，成為1.5兆元，減幅高達21.2%。股票型基金則減少1,700多億元，成為8,600億元，減幅達16.4%。平衡型基金的減幅也有19.8%。

國人喜歡風險債基金，3月的縮減幅度也不小。高收益債基金銳減24%，新興市場債基金大減26%。以國人平常最常申購的高收益債或新興市場債基金來說，單月跌幅高達一、兩成，加上贖回變現潮推動，造成這兩類基金減幅最可觀。

另外，貨幣市場型基金雖然成長21%之多，但其實只增加50多億元，成為310多億元。

境外基金 新興市場 債券 金融海嘯

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