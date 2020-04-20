專家：經濟復甦恐延後 人民幣陷盤整格局

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋20日發表人民幣市場周評指出，即便大陸復工速度驚人，但根據最新數據顯示，歐美等終端消費市場需求疲弱，經濟如僅依靠內需恐難迅速回復，預估經濟增速落底的時間恐將延長至第2季。

展望後市，不管是透過疫苗或特效藥，疫情終將獲得控制，市場關注焦點將逐漸從疫情發展轉向經濟復甦的時點和力道。人民幣短期或因疫情衍生出的不確定性而上下波動，但中長期來看，中美利差的優勢仍將為人民幣匯率提供有效支撐。

上周美國公布3月零售銷售，跌幅慘烈創有紀錄以來最低，加上國際貨幣基金組織(IMF)大幅調降對全球經濟的預期，投資人避險心態再起，人民幣則受美元指數反彈影響下挫。

同時，市場悲觀看待石油減產協議，油價跌至新低，更加刺激美元買盤追價。不過隨著美國發布經濟重開放計畫，且傳聞肺炎藥物測試已有成效，美指小幅拉回，人民幣跌幅收斂。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約314點，收在7.0787元，貶值幅度0.45%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線貶值377點，收在7.0737元，貶值幅度0.54%。

境內貨幣市場方面，上周第一階段的定向降準資金於4月15日到位，市場氣氛寬鬆，加上中期借貸便利(MLF)如期下調利率，市場資金供給氾濫，各期限回購利率走跌。

其中，以隔夜回購利率跌幅最重，周間一度跌至0.70%下方，在低落的第1季GDP公布後，總體經濟下行壓力有增無減，預期貨幣寬鬆政策仍將延續，隔夜成交價落在1.00%以下儼然已為常態。

而在公開市場方面，人行提前進行MLF操作，雖僅續期一半金額(人民幣1,000億元)，但利率同步下調20個基點至2.95%，與先前逆回購下調幅度相當。

除此之外，周間無其他操作，同時逆回購交易也已暫停逾兩周，累計單周淨回籠人民幣1,000億元。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)微幅下滑，同業拆借價格在境內寬鬆預期下持續走弱；而美元流動性雖不如先前緊張，但人民幣資金過度充沛，短端中美利差再度反轉。離岸在岸掉期同步承壓，三個月期限以下換匯點由正轉負。

另外，上周五大陸中央政治局會議明確表示，將運用降息、降準、再貸款等手段將資金流入至實體經濟中，今日(20日) 果然調降貸款市場報價利率(LPR)。與前月相同，採非對稱式降息，1年期下調20個基點，5年期以上則下調10個基點，長期限貸款利率主要提供給房貸使用，調幅較少亦符合會議中所提「房住不炒」的概念。

本次會議內容具體描述了貨幣政策中的各項工具，顯示監管將全面推動資金傳導，各種政策利率(OMO、MLF、PSL)或超額準備金利率等都是可能的操作目標，未來包括銀行、企業甚至到個人，其資金成本皆可望下滑。