央行：兆豐銀行續任「外幣結算平台」美元清算銀行

中央銀行今（20）日指出，兆豐銀行擔任美元清算銀行的五年專營期，將於今年12月5日屆期，為利外幣結算平台美元清算業務持續運作，央行於日前重新辦理美元清算銀行遴選作業，並確定由兆豐銀行蟬聯美元清算銀行。

兆豐銀行已是三度蟬聯我國美元清算銀行，本屆任期至2025年12月5日為止。

2010年12月初，央行推動境內美元清算機制，並由兆豐銀行擔任美元清算銀行，2013年3月由財金公司建置符合國際規格、多幣別的「外幣結算平台」，取代境內美元清算機制，目前平台提供美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣共五種幣別的結算，並由兆豐銀行、中國銀行台北分行及瑞穗銀行台北分行擔任清算銀行。

央行指出，兆豐銀行擔任美元清算銀行的五年專營期，將於今年12月5日屆期，央行於日前重新辦理美元清算銀行遴選作業，考量兆豐銀行辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且其擔任美元清算銀行迄今，各方面運作順暢，提供參加單位安全、穩定的美元清算服務，具有足以繼續勝任該項業務的能力，最終拍板，仍由兆豐續任外幣結算平台的美元清算銀行。

除美元外，兆豐銀行目前也身兼我國歐元、澳幣及其他外幣的清算銀行，外匯龍頭銀行實至名歸。