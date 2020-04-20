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合庫銀扮推手　跟著網紅茵聲腳步邁向微型創業楷模企業

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為加強普惠金融，合作金庫銀行積極提供各項友善金融服務與創新金融商品，並提供創業貸款資金予青年、婦女及中高齡創業者，協助其完成夢想。2018年勞動部微型創業楷模選拔獲選的十位優秀創業家中，有五位的創業貸款即是由合庫承辦，該行並獲勞動部表揚，感謝其長久以來支持創業者的卓越貢獻。

近期合庫更藉由網紅「茵聲」，實際走訪其中一家創業楷模企業「幸福巧手創意禮品公司」，透過影片的介紹了解到一家微型企業成功的心訣，堅持實踐夢想的力量，及合庫為其帶來創業的第一桶金，從15年前的一間小小個人工作室發展成今日的微型企業，在創業的過程中，合庫不但是該企業的金流「貴人」、也是全力支持圓夢的幕後推手。該影片將於4月20日在合庫的FB粉絲團eBank好康報報，茵聲FB臉書粉絲團同步播放。

「幸福巧手創意禮品公司」是一家專門為新人創造幸福的公司，服務內容涵蓋手作婚禮小物到會場佈置等，一應俱全，而該公司的負責人也是初始創辦人，為一名堅持夢想的女性，本於興趣所致開啟創業初衷，合庫看見了年輕人認真打拼的熱忱與產業未來的發展前景，提供微型創業鳳凰貸款，一路相伴成為「幸福巧手創意禮品公司」強而有力的資金後盾，協助客戶完成人生目標。

合作金庫長期以來支持臺灣產業發展、協助企業成長茁壯，不遺餘力，依金管會銀行局統計，截至2020年2月底止，合庫民營企金放款餘額約8,851億元，位居金融同業第一，未來，合作金庫銀行持續秉持著穩健的態度及服務的熱忱做為大家事業打拼的後盾。

合作金庫 網紅

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