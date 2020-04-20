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永康商圈驚現摩斯密碼 北富銀東門藝動分行登場

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
台北富邦銀行「東門藝動分行」全新改裝開幕，以110萬顆馬賽克磁磚經二次燒製在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎巨幅畫作，為在地商圈添增不少人文氣息，成為最新的打卡景點。 北富銀/提供
台北富邦銀行「東門藝動分行」全新改裝開幕，以110萬顆馬賽克磁磚經二次燒製在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎巨幅畫作，為在地商圈添增不少人文氣息，成為最新的打卡景點。 北富銀/提供

永康商圈昨(19)日晚間傳出有建築出現間歇性燈光閃爍，引起路過民眾好奇，佇足觀察後才發現閃爍具有規律性，似乎是在傳送某種密碼。原來這棟建築是台北富邦銀行全新改裝開幕的「東門藝動分行」，除了結合鶯歌傳統陶藝以110萬顆馬賽克磁磚經二次燒製，在全棟外牆拼貼出身障藝術家黃啟禎的巨幅畫作，更邀請曾創下金氏世界紀錄的燈光藝術師陳宗寶擔綱設計光雕秀，用明暗調節的方式實現了北富銀的巧思—定時透過燈光打出摩斯密碼，向前線防疫人員致上誠摯的感謝與祝福。

北富銀表示，美與善是不可分割的，真正的美一定包含令人動容的善，之所以定名「藝動分行」，就是希望東門分行不僅要展現藝術之美，更能閃動出愛的光芒，用多元的藝術呈現與世界對話傳情。東門藝動分行不光在外牆設計上饒富巧思，室內藝術裝置亦展示身心障礙藝術家的作品，以藝術與大眾交流，為金融生活更添溫暖。

除了視覺與心靈的饗宴，北富銀將自4/23起推出專為弱勢朋友規畫的「愛心連連」優利存款專案，凡全台身障同胞和以身障同胞利益為宗旨之公益團體，或是設籍台北市之低收入戶、年滿65歲以上長者，新台幣300萬元以內之活儲可享愛心活儲利率，為現行牌告活儲利率的3倍；新台幣100萬元以內之定存可享1至3個月的愛心定存優利，利率約為現行同天期定存牌告利率的1.5倍，用實際行動向需要幫助的朋友傳遞關懷。

北富銀表示，東門分行原址是一棟閒置多年的老建築，在行社選址時，評選委員看到了這棟建築在眾多商用空間中不易察覺的潛力，經過一連串巧思改造，讓老宅華麗轉身，成為一件巨型的裝置藝術作品，散發強烈的藝術感染力。四層樓高的外牆特別由鶯歌老窯燒製百萬顆馬賽克磁磚，拼貼出第9屆富邦身心障礙才藝獎梅花獎得主黃啟禎作品「天堂馬星球 銀河系冒險記」。熱愛創造的黃啟禎用大膽的線條、豐富的用色與奇趣橫生的人物造型，呈現出充滿冒險精神的夢想樂園，傳遞北富銀活潑旺盛的生命力，也為在地商圈添增不少人文氣息。

夜間特別設計的光雕秀，使外牆畫作呈現與白天截然不同的風貌，透過溫柔流暢的光影變化，整棟建築在夜間吟唱著無聲的旋律，使觀者忍不住隨之搖擺。每當整點時分，分行登時活潑了起來，向四周俏皮眨眼，代表富邦的藍色與綠色燈光明暗交錯出摩斯密碼「love is a light that never dims（愛是永不止息的光）」，感謝前線防疫人員以無私奉獻照亮台灣，守護住全民的健康。而這種以自身作為文化載體的設計理念，可說是開國內金融業改裝之創舉，北富銀也提到，未來燈光摩斯密碼將不定期更換，民眾路過時不妨試著解碼，或許會有意想不到的驚喜！

秉持「生活即金融、金融即生活」理念，北富銀持續賦予銀行新價值，不僅在金融服務上力求創新，更深入結合在地生活需求，將實體分行轉化為兼具教育、運動、互動與藝文等多元功能的開放空間，帶給客戶更滿意的服務體驗。

台北富邦銀行「東門藝動分行」特別邀請燈光藝術師陳宗寶設計光雕秀，整點時會以燈光打出摩斯密碼「love is a light that never dims(愛是永不止息的光)」向前線防疫人員致敬，感謝他們不辭辛勞守護全民健康。 北富銀/提供
台北富邦銀行「東門藝動分行」特別邀請燈光藝術師陳宗寶設計光雕秀，整點時會以燈光打出摩斯密碼「love is a light that never dims(愛是永不止息的光)」向前線防疫人員致敬，感謝他們不辭辛勞守護全民健康。 北富銀/提供

北富銀 藝術家 裝置藝術

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