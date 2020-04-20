想存高利活存 揪團有2.6％
疫情影響，全球降息，遠銀今天宣布，Bankee數位存款除了持續保有原活存利率0.6%額度無上限外，更適時推出「活存2.6%碼上有」。即日起至年底，Bankee會員於任一月份分享個人推薦碼給2位以上好友成功開戶，推薦人與被推薦人通通享活存2.6%優利。
新冠肺炎防疫期間盡量不出門，遠銀Bankee逆勢加碼，揪團共享活存2.6%，邀請民眾線上體驗便利的數位金融服務。現今一般活存利率約落在0.03%~0.12%，遠銀Bankee數位存款揪團方案是市場的21倍利率。
遠銀表示，Bankee「活存2.6%碼上有」活動，相當簡單，揪團2位以上成功開戶，通通享活存2.6%優利，5萬元額度6個月。
遠銀指出，將Bankee當做零用金帳戶非常適合，5萬元額度剛好提供平時生活零用金與備用金，方便固定轉帳生活開銷，如水電瓦斯、郵電雜支等經常性小額支出財務管理。每月從薪水中撥出所需基本生活開銷及生活備用金，不需定存就能享高利5萬元額度2.6%高利回饋，超過5萬元還可享0.6%(相當於6個月定存利率)，額度無上限。
遠銀表示，揪團活動非常簡單有趣，鼓勵家族之間共享、好友閨密私密獨享、死黨兄弟同享。Bankee也會適時協助差一人就能滿團的團主，在Bankee的 Facebook粉絲專頁上釋出他們的推薦碼，讓不想揪團客戶只要透過這些推薦碼加入，也能輕鬆共享高利活存2.6%。
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