林家動怒虧47億 立委：華南金董事結構不符比例

華南永昌證券因發行認售權證避險不及，造成3月虧損47億元，除總經理外，是否有其他究責人員？財政部長蘇建榮指出，本周會檢討缺失以及相關人員責任，並召開董事會選出代理總座人選。

立委高嘉瑜今（20）日於立院財委會上指出，華南永昌證總經理陳錦峰已經下台負責，但是代理將會是誰？只有總經理下台負責嗎？董事長都不必負責嗎？

除此之外，高嘉瑜說，此次虧損讓華南最大民股林家震怒，但財政部要負責甚麼？財政部持股27%、最大民股只有12%，可是公股董事席次八席、民股卻有七席，董事席次結構不符比例，同時，華南金也是唯一一家設置副董事長的公股金控，這些是否也要一併檢討？

蘇建榮指出，本周會決定代理總座，但是正式總經理必須呈報行政院，同時，財政部本周也會召開檢討會，針對相關人員究責與缺失檢討。

不過，蘇建榮說，此次鉅額虧損最大的責任仍在經理部門，所以先將總經理調離現在職位，但董事長之職以及華南永昌證的虧損，財政部會檢討，目前金管會也介入調查，財政部會依據調查結果進行修正。