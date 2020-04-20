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團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

新光人壽暖心募集 感謝每位堅守防疫線的台灣隊友

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光人壽在粉絲團展開募集留言活動，並將留言於新光人壽站前摩天大樓戶外電視牆公開播放。圖／新光人壽提供
新光人壽在粉絲團展開募集留言活動，並將留言於新光人壽站前摩天大樓戶外電視牆公開播放。圖／新光人壽提供

新光人壽今（20）日表示，在粉絲團展開募集活動，邀請關係企業、合作夥伴以及社會大眾，一起對疫情中付出辛勞的人加油打氣、致上感謝之意，並將留言於新光人壽站前摩天大樓戶外電視牆公開播放，把文字跟影像轉化為溫暖的正能量，凝聚台灣民眾的心，傳達給為台灣堅守住防疫線的隊友們。

隨著全球疫情蔓延，台灣堅實的防疫能力成為國際典範，從政府單位到民間都投入防疫工作，而全民在充滿不確定與擔憂的氛圍中，不管生理、心理都承受著巨大壓力。

新光人壽表示，疫情打亂許多人的生活步調，消費市場也處於百業待舉的狀態，但愈是艱難的時刻，愈要正向以對，相互信任是支持台灣克服考驗的重要力量，所以期待大家藉由這個機會，踴躍表達出對彼此的感謝與鼓勵。

目前募集的第一波，包含新光保全董事長林伯峰、新光醫院院長侯勝茂及副院長高尚志、洪子仁、新光關係企業員工、Rakuten Girls，以及老爺酒店服務人員和農民朋友們，各行各業都一起響應，最多人表達對第一線的防疫人員的感謝，謝謝他們為台灣撐起防護網，保護民眾的生命安全。

而新光醫院、高醫大附設醫院、童綜合醫院、台北市立聯合醫院中興院區的醫護人員們，更提醒社會大眾勤洗手、盡量留在家裡，一起平安健康度過疫情的考驗。

在一片溫馨中也有令人會心一笑的留言，例如有因支援疫情無法陪伴情人的民眾，知道女友每天上班會經過台北車站，把電視牆當求婚廣告，感謝對方支持同時希望在風雨過後可以抱得美人歸；有民眾特別感謝在自我居家管理期間送餐點的外送人員，讓他不至於餓肚子；也有人感謝守護台灣的你我，盼能攜手將傷害降到最低。

在社會大眾感謝醫護人員犧牲奉獻之際，身兼新光醫院及新光金控董事長的吳東進，因看到醫院同仁這段期間的辛勞，更加關心醫護的健康。新壽慈善基金會在吳東進支持下，3月開始便陸續贈送老爺酒店的五星級餐盒，至這次作為中/重度隔離應變醫院的台北市立聯合醫院包括陽明、中興、和平、仁愛、忠孝、昆明六個院區，用營養豐富的美食慰勞醫療團隊，也希望辛苦的醫護在全心投入救護的同時更要注意自己的身體健康。

疫情期間除了指揮中心在關鍵時刻控制得宜，還有醫護藥師、物流、清潔、保全人員、國軍弟兄、口罩國家隊等，各行各業都默默堅守崗位，為防疫貢獻心力；然而最重要的是每一個戴起口罩、努力洗手、減少外出，即使生活不便也要做好自我防護的你，「因為我們都站在防疫的第一線，每個人都是守護台灣的最佳隊友」，也期待有更多人加入集氣，「讓我們團結一致，一起看見希望的力量」。

醫護人員 疫情

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