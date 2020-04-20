國銀資產品質惡化倍增 惠譽估與金融海嘯時期相當

國際信評機構惠譽指出，受到新冠肺炎疫情影響，台灣銀行業信用評等展望列為負向，主要是國內GDP成長下降、銀行三項收益今年面臨下滑等負面影響所至。同時預估國銀的減損放款比率恐攀升至2%至2.5%，與金融海嘯時期相當，風險緩衝能力較弱的銀行與票券金融公司生存能力評等可能會降低。

惠譽指出，疫情已對全球經濟環境造成巨大的衝擊、需求急凍的情況下，台灣是依賴出口貿易的國家也間接受影響，因此將台灣銀行業的信用評等展望以及經營環境評分展望從從穩定轉為負向，經營狀況的惡化，降低風險緩衝能力較弱的銀行與票券金融公司的生存能力評等。

台灣祭出1.05兆元的紓困措施，其中包括：銀行降息措施，主要是由公股銀行配合政策，而這些受國家主權支持連動的公股銀行發行人違約評等前景仍穩定，與台灣的主權評級（AA-/穩定）相符。

紓困內容包括對受影響的企業補貼3,500億元、7,000億元貸款計畫，其中有2,000億元為央行轉融通貸款，其餘由公股銀行承做，除此，小額個人放款利率將加碼下調，並主要由公股銀行執行。

惠譽指出，上述的紓困措施，因貸款成長趨緩、利差縮窄、手續費以及金融商品操作等三大支柱，都面臨下滑的挑戰，除此，預期銀行業信貸成本將攀升，國銀今年平均資產收益率可能將從2019年0.6%降到0.4%。

至於資產品質方面，惠譽認為，疫情直接衝擊的產業，如：旅遊、運輸、電子以及零售等產業的減損放款比率，恐攀升至6%，提升國銀平均減損放款比率攀升至2%至2.5%，與金融海嘯時期相當。

不過，惠譽認為，台灣銀行業有足夠資本緩衝空間，就算經營環境面臨較大挑戰、信用成本可能會攀升，也有足夠的能力因應，到去年底，國銀業者普通股第一級資本率約11%，對於緩衝能力較弱的銀行，面臨的壓力較大。