疫情衝擊 惠譽預測台GDP下修至0.3%

國際信評公司惠譽今天發布新聞稿表示，台灣為出口導向的經濟體，預期將因全球新冠病毒疫情影響而受到劇烈衝擊，因此調整台灣銀行業的產業與評等展望至負向。惠譽對台灣2020年的GDP成長預測也由新冠病毒疫情開始前的2.3%，下修至0.3%。相比之下，在過去全球金融危機的GDP成長率分別為2008年的0.8%與2009年的-1.6%。

惠譽表示，此次展望調整考量納入2020年全球經濟成長-1.9%的預期，主因為各國廣泛封城以及中國GDP急遽放緩至1.6%。惠譽將台灣銀行業的經營環境評等展望從穩定調整為負向，惡化的經營環境將減少台灣的銀行與票券公司的個別實力評等(VRs)的評等空間，尤其有較少損失吸收緩衝以面對危機的銀行。

惠譽假設，全球經濟成長將在2021年恢復為強勁的4.3%。然而在壓力情境假設下，全球經濟衰退可能持續至2020年底，並在2021年緩慢復甦，而台灣銀行業的經營環境評等則可能遭下調。因有主權支援，台灣公股銀行的發行人違約評等展望維持穩定，與台灣的主權評等展望相同。

惠譽指出，即使有降息及約占GDP 5.4%的紓困措施，但因放款成長放緩、利差壓縮、較弱的手續費與投資收入、以及較高的預期信用損失，預期銀行業將2020年的平均資產報酬率可能下降至0.4%。

假設觀光、運輸、電子製造、以及零售業等受壓產業的放款減損比率上升至6%，整體銀行業放款減損比率將由2019年底約1%提高至全球金融危機時的2%至2.5%。

然而，整體銀行業在過去已累積了足夠的緩衝，即使經營環境更具挑戰性，惠譽預期大多數銀行仍可在不顯著的侵蝕其資本緩衝之下吸收額外的信用損失成本。截至2019年底，銀行業的普通權益第一類資本比率約11% 。緩衝較薄弱的銀行，其個別實力評等則有較大的壓力。

大型公司與中小企業借款人因在本土市場和/或兩岸三地的供應鏈關係緊密，受全球疫情而導致需求疲軟的影響最大，尤其電子產業，因此也將使各個人貸款違約率增加。由於台灣擁有豐厚的外匯存底，台幣與美元的系統流動性充足，因此較之前更不易受到全球流動性緊縮影響。但經濟前景的不明將影響銀行的表現，若是接下來的經濟復甦疲弱，將體現於銀行受壓的獲利能力與較差的資產品質。