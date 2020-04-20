國泰金調查：五成八不會為了800元振興抵用券而住宿

為刺激國內觀光消費以緩和疫情衝擊，行政院推出規模23億元的振興抵用券，規畫將綁訂國內住宿，每房發放新台幣800元抵用券。國泰金今天發布國民經濟信心調查結果顯示：58%的民眾傾向不會為了使用800元的振興抵用券而住宿，其中15%的民眾一定不會，29.6%的民眾則應該會，僅4.6%的民眾一定會為了使用抵用券而住宿。

振興抵用券可在四類範圍使用，每類額度200元，第一類為夜市、市場、觀光工廠等，另外三類為商圈、餐廳、藝文活動，不分區域可全國通用。

調查顯示，31.3%的民眾認為餐廳類的抵用券最有吸引力，其次為24.4%的民眾會想使用夜市等類別抵用券，22.2%的民眾則會被商圈類的抵用券吸引，僅3.9%的民眾認為藝文活動的抵用券具吸引力。

國泰金4月國民經濟信心調查發現，政府推出刺激政策使景氣展望跌勢趨緩，緩和疫情衝擊，但民眾今年經濟成長預期微降，通膨緩和，避險情緒仍在，大額消費與房地產市況仍趨保守，主要國家救市措施已提振股市樂觀情緒。

調查指出，4月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-82.1及-51.4，民眾對景氣展望跌勢趨緩。民眾薪資上漲預期指數走低至-25.3，為78個月以來低點。此外，大額消費意願指數下滑至-40.8，賣房意願指數亦降低至-57.5 ，顯示政府雖積極振興經濟，民眾對大額消費行為與房地產市況仍趨保守。

近期全球各國與台灣政府積極推出各項刺激政策以緩和疫情負面衝擊，調查發現，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.1%，認為經濟成長率會達到2%以上的民眾減至50% ，民眾認為通膨緩和。

美歐等主要國家推出規模空前的貨幣寬鬆與財政刺激政策，台股跟隨歐美行情反彈。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至-35 ，為疫情爆發以來首次好轉，然風險偏好指數持續下滑至-9.6 ，顯示疫情尚未明顯趨緩前民眾避險情緒仍在。