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振興消費 台新銀行神卡天天加碼1%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台新銀行雙狗卡推出朝九晚五優惠，在09:00至17:00時段消費，最高回饋3,800元。圖／台新銀行提供
台新銀行雙狗卡推出朝九晚五優惠，在09:00至17:00時段消費，最高回饋3,800元。圖／台新銀行提供

防疫期間民眾的生活與消費都有了巨大的改變，台新銀行今(20)日表示，提供明星產品雙狗卡(FlyGo卡、@GoGo卡)特別加碼，即日起至6月30日的朝九晚五(9:00-17:00)的時段內消費，每滿1萬送100元(等同加碼1%，上限1,000元)。

加上@GoGo卡最高4.5%回饋、FlyGo卡最高3.8%，卡友最多可獲3,800元回饋。

本次加碼活動，是希望卡友的生活可以回歸健康作息，早睡早起增強免疫力，消費也在白天完成。

辛苦支援醫療防疫最前線等、需要輪班的民眾，也可以趁平日排休採買日常所需。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，許多民眾因為疫情開始重視居家防疫，增加了家事清潔的頻次，也帶動相關家電的銷售成長，如空氣清淨機、洗/烘衣機、甚至是高階的電子除菌衣櫃等。

這些大額開銷，建議民眾可趁此波活動一次購足，除享回饋金外、還可分期、遞延繳款來減輕負擔。

此外，以雙狗卡搭配新光三越百貨初夏購物節滿10萬最高享4,900元回饋；如民眾至家電達人486團購網消費，刷雙狗卡有機會抽中LG免曬衣乾衣機(市價3萬9,900元)、大白防蚊空氣清淨機、掃地機等百件熱門人氣家電商品。

防疫期間許多民眾考慮自備交通工具通勤，刷雙狗卡購買電動車Gogoro單筆滿5萬最高贈1,200元並可享分期專案優惠利率。

防疫期間更多民眾選擇美食外送、外帶或自己煮。新戶於foodpanda平台首購，刷台新卡享滿200折100元；於13家熱門星級飯店購買五星餐點外帶刷台新卡最高享55折優惠，輕鬆在家享用星級美饌。

習慣自己煮的民眾於6月30日前的每周五，至全聯福利中心以PX Pay綁定台新銀行信用卡，先儲值後消費滿千元，最高送6%福利點。

台新雙狗神卡持續發威，從網購神卡到防疫神卡，幫助民眾的生活質量兼備。

台新 家電

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