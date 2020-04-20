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台灣人壽ibon線上理賠升級 獲准試辦便利賠

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽宣布與7-ELEVEN再度攜手合作開發ibon線上理賠，即日起正式推出「便利賠」服務，三個步驟即可輕鬆完成理賠申請。圖／台灣人壽提供
台灣人壽宣布與7-ELEVEN再度攜手合作開發ibon線上理賠，即日起正式推出「便利賠」服務，三個步驟即可輕鬆完成理賠申請。圖／台灣人壽提供

為提供保戶更多元、便捷的理賠管道，台灣人壽繼去年10月，提供以拍照方式即可申請理賠的「龍e賠」，並率先取得保險局核准試辦創新服務後，今年2月再與7-ELEVEN攜手合作開發ibon線上理賠，也同樣取得保險局試辦許可，並宣布從即日起正式推出「便利賠」理賠服務。

從2012年起，台灣人壽就首創讓保戶可於7-ELEVEN門市列印理賠申請書及寄件的理賠服務，而伴隨著金融科技的發展，現在升級2.0版的ibon線上理賠便利賠，讓保戶可以更迅速完成理賠申請。

台灣人壽表示，即日起，保戶可全天候在遍布全國5,700多家的7-ELEVEN門市使用ibon便利生活站進行理賠申請，只要簡單三個步驟就能完成。一、依ibon引導線上填寫申請資料；二、事務機掃描上傳申請文件；三、到櫃台免費包裝寄送，即可在線上完成理賠申請。

台灣人壽在同步接收到理賠申請資料及影像後，會立即進行理賠審核與給付，不再因為郵寄時間而延誤理賠。近年來，台灣人壽除了持續提供業務人員貼心的理賠服務外，更積極運用保險科技建構多元的理賠服務管道，在提升保戶服務體驗的目標下，已陸續推出龍e賠、eClaim理賠區塊鏈、理賠視訊、保險金扣抵醫療費用服務等數位理賠服務。

現在再增加便利賠，以五大數位理賠應用服務，展現台灣人壽重視服務保戶零距離，讓每位保戶的理賠申請程序簡便，且加快理賠給付速度。

台灣人壽強調，現在正處於全民防疫期間，透過數位理賠服務不只能完成申請作業，也能協助大家保持社交距離，減少感染的風險，一同為防疫盡心力。

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