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合庫人壽十年功 守護家人如初衷

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
由家庭照顧者組成的守護者樂團於The Ball音樂教室團練。圖／合庫人壽提供
由家庭照顧者組成的守護者樂團於The Ball音樂教室團練。圖／合庫人壽提供

合作金庫人壽今（20）日表示，身為業界最年輕的壽險公司、也是國內目前唯一合資壽險公司，合庫人壽除了連續十年榮獲金管會肯定為提高國人保險保障方案的績優人壽保險公司，並以銀行保險的商業模式在十年間交出可圈可點的成績單。

合庫人壽去(2019)年投資型保單市占排名第四、房貸壽險排名第二；社會公益方面也不遺餘力的支持家庭照顧者、守護著家人。

歡慶合庫人壽十周年，該公司特別於官方粉絲團推出10th book活動，邀請網友一起參與十年點滴，只要參加活動答題積分，就有機會獲得氣炸鍋、3D循環扇、行李箱、7-11禮券等多項好禮，當然還有不能錯過的公益演唱會門票。

合庫人壽守護家庭照顧者的初心不變，將持續第四年舉辦公益演唱會，期待下半年度疫情穩定後，與熱情參與的歌手們一起為家庭照顧者獻聲演唱。

自2017年知名音樂製作人陳建寧為家庭照顧者寫下《愛不孤單》以來，陸續邀請到許多藝人、運動員等人為照顧者發聲獻唱，衛福部部長陳時中也為照顧者獻出生平首支公益MV。

今年守護PLUS十周年唱遊會是以演唱會結合園遊會的方式邀請民眾、守護者聯盟及藝人朋友一起支持照顧者，包括黃品源、林曉培、張秀卿、張芸京、賴銘偉、卓義峯等人共襄盛舉。

《愛不孤單》製作人陳建寧特別提到，音樂的力量是無遠弗屆、最能安撫人心，如同這次疫情延燒之際，由女神卡卡領軍的「One World: Together At Home線上演唱會」，為居家避疫的人帶來精神慰籍和視聽享受，FIR也希望可以透過音樂的力量來守護家庭照顧者。

「不要因為照顧家人而放棄自己的夢想！多運用社會資源，做個聰明的照顧者！」這是家庭照顧者關懷總會與合庫人壽多年來所傳達的理念，今年特別邀請對於音樂有興趣的五位家庭照顧者一起成立守護者樂團，運用長照2.0申請喘息服務，每周抽空練習演奏《愛不孤單》，希望可以在台北場演唱會一圓音樂的夢想。

《愛不孤單》在2017年由陳建寧製作，阿沁及多位歌手合唱，為家庭照顧者發聲，2020年底將由五位家庭照顧者組成守護者樂團演出別具意義。

在團練的過程當中，陳建寧及阿沁還特別到The Ball音樂教室探班，贈送二把木吉他給守護者樂團，除了勉勵大家一起用音樂傳遞正能量，還幫助正在練習的團員們在音樂的技巧上有更多的突破，讓他們更有信心站上舞台。

合庫人壽總經理沈玫君及家總祕書長陳景寧也帶著黑面蔡X滷春秋為他們加油打氣，並期待透過這次的表演，讓更多照顧者看見希望，激勵更多人在堅持守護家人的同時也不要放棄自己的夢想。

合庫 演唱會

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