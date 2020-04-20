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防疫要保持社交距離 元大銀行芬特克數位交易零距離

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新冠肺炎疫情全球大流行，政府宣導民眾保持社交距離、勤洗手、正確佩戴口罩，避免出入人潮擁擠場所。

疫情影響期間，客戶減少外出頻率，但生活中理財需求並未減少，元大銀行數位金融客群分析團隊觀察發現，客戶接觸數位科技意願提升，元大銀行今(2020)年首季個人網銀及行動銀行申請年增超過8成，線上帳務交易筆數亦較去年同期成長45%。

疫情將客戶推向使用數位科技，讓原本對網路不熟悉使用或沒安全感的銀行客戶，開始接觸、瀏覽銀行網站，並摸索操作下單及交易的方式，元大銀行數位金融客群分析團隊觀察到，今年個人網銀及行動銀行第一季客戶申請量暴增，較去年同期增加82%，而行動銀行APP下載次數也較去年同期新增91%，兩者新增申請客戶數皆為元大銀行的歷史新高，顯見疫情對客戶消費及生活型態的改變。

疫情也讓原本就習慣透過數位通路下單及交易的客戶，加強使用網路的頻率，及透過數位通路體驗交易產品的多樣性。以元大銀行第一季個人網銀及動銀行帳務交易筆數為例，較去年同期上升45%；持續熱銷中的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，今年3月整體募集期間銀行申購筆數，其中數位通路下單量就有近一半的貢獻度。另外，第一季透過線上申請信用貸款的筆數，相較去年同期亦增加約155%，約佔信貸整體撥貸金額3成。

元大銀行自即日起至今年6月30日舉辦「芬特克 全民運動會」活動，除了提供最高7次免費跨行轉帳優惠，只要輕鬆完成3項指定交易任務(登入行動銀行 + 跨行轉帳 + 外幣換匯/基金申購交易)，就可月月抽PS4 Pro。

另外，自今年4月20日起至109年6月30日，每周一透過個人網銀或行動銀行進行「外幣換匯」交易，即可享美金或日圓「一期一匯」限定加減碼優惠匯率，最高可減碼3分。

元大 疫情 PS4

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