三竹簡訊發送量逆勢「大發」 Q1發送量創新高

新冠肺炎疫情蔓延，三竹資訊（8284）營收主力來源「簡訊發送」業務，需求仍旺。三竹統計，今年第一季至今已發送4億多通企業簡訊，較去年同期增長13.9%，分析原因，主要是疫情期間「宅經濟」發酵，民眾頻繁使用信用卡消費、網購，許多企業也持續強化行銷力道，放大簡訊發送量。市場看好，簡訊量增加，可望挹注三竹營收。

攤開三竹的主要業務，以營收占比最高，約達76%，其中85%簡訊營收來自企業簡訊，廣告簡訊占15%，市占率約35%，舉凡信用卡認證、電商取貨通知等簡訊，多出自三竹。三竹統計，去年（2019）簡訊發送量17億通，電商雙11購物節，刺激信用卡的行銷、刷卡通知簡訊爆量，單月達到發送1.7億通簡訊，創下歷年單月發送量新高。

三竹觀察發現，和他們合作簡訊發送的企業，多半擁有大量卡友或會員，如信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳等業務，都會透過簡訊發送提示訊息；另，房仲和量販店有房產資訊或特賣活動，卡友或會員持續成長，也會透過行銷簡訊，鎖定固有營業額。

三竹提到，簡訊被閱讀率高，在手機裡還有專屬原生收件匣，幾乎不會漏訊，更重要的是，每個人的手機門號經過電信業者層層把關與認證才配給，公司可使用簡訊與會員雙向互動，在在證明簡訊無可取代且便利性十足，

三竹今年累計第一季營收4.18億元，年增15.2%，最快5月中旬掛牌上櫃。市場預期，屆時三竹將吸引更多關注，其簡訊發送業務也會持續投入新通訊服務技術開發及應用，如RCS、iMessage、LINE PNP等，並開拓雙向簡訊應用，優化服務品質。