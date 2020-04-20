金管會准了！ 元大S&P原油正2免下市

金管會宣布期信基金「免下市」條款，元大投信上周五火速申請元大S&P原油正2（00672L）適用，今（20）日投信更新公告，該ETF已獲得准批，代表今年9月30日前，投資人都不用擔心清算。

元大S&P原油正2淨值隨油價直落，經金管會放寬下市計算期為30天，仍逼近清算門檻，為此主管機關又增訂特殊事件的「免下市」條款，基金淨值波動達一定程度者（2.33個標準差），可申請豁免清算。

元大投信評估元大S&P原油正2符合條件後，上周五迅速送件，並於今天公告核准，在今年9月30日前，ETF都享有不適用既有下市條件的豁免權。