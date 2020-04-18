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恐群聚感染 費鴻泰：股東會不設立「發燒股東專區」

聯合報 / 記者楊正海/即時報導
國民黨立委費鴻泰。圖／費鴻泰提供。
國民黨立委費鴻泰。圖／費鴻泰提供。

新冠肺炎疫情衝擊，國民黨立委費鴻泰昨晚指出，金管會昨天傍晚具體回應，自4月20日起，不設立「發燒股東專區」；並規定未佩戴口罩，或經量測體溫有過高情形股東，將禁止進入股東會會場。

費鴻泰說，由於股東會議的現場，都是上市櫃公司股東、董監事、專業經理人、公司員工、簽證會計師、律師甚至還有法人分析師等經營團隊與專業人士，在如此高密度的聚集性會議，群聚感染的風險之高；若不幸有確診案例的情形發生，很可能嚴重影響市場的交易。

費鴻泰說，新冠肺炎的延燒，金管會雖提出一些防疫措施；但是，金管會在今晚之前，卻沒有要求參加股東會者要戴口罩，還曾要求各上市櫃公司在大會現場設立「發燒股東專區」。

費鴻泰指出，在4月8日、4月13日他在財委會的質詢金管會，要求顧立雄主委應正視股東會的防疫措施，不可設立「發燒股東專區」。當時，金管會堅持，對於發燒的股東，只做「力勸」就醫；若上市櫃公司堅持行使股東權、投票，不會禁止。

費鴻泰說，針對股東會防疫工作，昨天傍晚金管會具體公告新的規定：「未佩戴口罩、測溫過高的民眾，禁止出入股東會場。」在股東會熱季來臨前，金管會這項新規定，有助於達成全民一起把防疫工作做到最佳化的目標。

股東會 金管會 費鴻泰

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