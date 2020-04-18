富邦壽 搶攻香港網路保險

富邦金旗下富邦人壽昨（17）日下午舉行重大訊息記者會，代其子公司香港富邦人壽宣布，將與眾安科技（國際）集團合作，在香港合資成立一家眾安人壽有限公司，由香港富邦人壽投資3.5億元港幣（約新台幣13.58億元），預計取得合資子公司35%股權。不過富邦人壽強調，該案尚需待香港主管機關核准同意。

據了解，眾安人壽是中國大陸最大的網際網路（互聯網）保險公司，2019年已登記註冊香港眾安人壽公司，並有意向香港政府申請虛擬網路保險執照。

此次，富邦人壽宣布正式投資香港眾安人壽，不排除是該公司有機會獲發香港虛擬保險牌照。香港純網路保險公司Blue行政總裁孔德秋曾表示，香港保險業全網上銷售占比遠低於1%，因此有很大的發展空間。富邦與眾安聯手應是鎖定網際網路與虛擬保險新藍海。

香港保監局2018年12月已頒給保泰人壽（Bowtie Life Insurance）首個快速通道授權，即業內俗稱的香港網際網路保險牌照，保泰人壽母公司是加拿大永明人壽保險公司。而香港首家純網際網路壽險公司Blue，則由英國老牌保險機構英傑華集團的香港分部英傑華人壽入股。