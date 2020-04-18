3月爆鉅額虧損 華南永昌證總座將去職

華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，連帶影響母集團華南金第1季獲利虧損。華南金昨（17）日發布重訊指出，華南永昌證將進行職務調整，總經理陳錦峰將進行職務調配，於下周一（20日）生效，新任者尚未公布，仍待財政部指派。外界揣測，此次職務調整應與責任歸屬有關。

由於華南永昌證屬於中小型券商，此次爆發的虧損不知道如何才能補足，使得尋覓人才有困難。知情人士指出，目前母集團華南金與財政部的態度，新任人選以聘任外部專業經理人為主，希望可大力整頓永昌證的風險控管問題，至於代理總座職務則會先由內部人代理，但內部人要真除的機率較小。

雖然華南永昌證的重訊指出為「職務調整」，但外界議論紛紛，有傳言指出，陳錦峰並非單純職務調整，應該會在近期內離開華南永昌證券。據悉，此次事件有違反內控疏失之嫌，全案仍在調查當中，目前先將陳錦峰調往非主管職務，進行調查，最快下周會召開董事會討論相關事項。