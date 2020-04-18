央行挺小商家 擴大專案融資

中央銀行昨（17）日宣布在2,000億元中小企業專案融通方案中，增訂「小規模營業人」，目標是鎖定有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人，每戶貸款額度最高50萬元，利率不超過1％，自下周一（20）日上路，估計有近50萬小商家受惠。

另外，金管會昨（17）日正式公告，未佩戴口罩或經量測體溫有過高情形之股東，自下周一（4月20日）起，禁止進入股東會會場，以因應防疫需求並維護其他股東權益。據證交所資料，今年4月底前有召開股東常會或股東臨時會的公司包括佳和、台紙、本盟、信昌化、誠美材這五家。

中央銀行的中小企業融通方案，有25家銀行承辦，包括九家公股、16家民營。央行官員指出，該方案總額度目前粗估最高為1,000億元，整體中小企業貸款專案融通方案為2,000億元，但假設必要時候，央行隨時會滾動檢討，融通額度也隨時會增加。

央行推出的2,000億元中小企業貸款專案融通額度，自下周一起一共有A、B、C三個方案。中央銀行業務局局長陳一端昨日指出，先前推出的融通機制，有A、B方案，貸款額度每戶分別最高200萬以及600萬，年利率分別不超過1％與1.5％，至16日為止已經有逾400件申請，金額近9億元，公股行庫申辦多，將督促民營銀行加速辦理。

此次新增的C方案，就是針對小規模營業人，年利率不超過1％，且為了簡化銀行核貸流程，特別設計了簡易評分表取代財務報表，簡易評分表一共有五大評分標準，包括登記期間、負責人從事本業期間、負責人個人信用評分資訊、擔保情形、營業狀況，只要評分有70分以上就符合資格，無須擔保人也免擔保品，最快七天內核貸。

央行表示，根據聯徵中心以及財政部等單位試算，估計84％小商家可以符合申貸標準。