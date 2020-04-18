錠嵂保經徵才 人數無上限

美國股票掛牌公司中華聯合保險服務集團（CUII）所屬錠嵂保經公司昨（17）日宣布，推出四大徵才專案，徵員人數無上限，創近年國內保經界最大規模，業界側目。

錠嵂保經表示，該公司目前有3,000名業務人員，本次徵員人數無上限，無論應試者是新鮮人、社會人士、同行轉業、二度就業，都有適合方案。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人行業絕對是國內保險市場未來趨勢。資訊發達年代，消費者選擇商品時，傾向多家比較；單一保險公司商品有限，無法真正為保戶提供優質的商品組合，保經公司業務員則是不受限於單一保險公司與商品。

她指出，許多壽險公司業務員看到這項趨勢，紛紛轉往保經業發展，這也是去年國內保經與保代人力增幅超越壽險公司的主因。

錠嵂昨日推出的四大專案，針對新鮮人、社會人士、二度就業、保險同業等不同族群特性，提供差異化的訓練計畫及獎勵制度。

其中，「CEO培訓計畫」為三個月密集訓練加實作，學員平均月收入5萬元起跳，如同一般公司的經理階層薪資。