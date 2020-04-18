美國運通旅支 6月底停賣

美國運通將在6月中下旬陸續停止在台供應與銷售旅行支票，此波喊停，金融業者認為，是台灣手機支付興起與旅行支票衰退的新里程。

金融業者指出，旅行支票在銀行中屬於「賠錢的業務」，使用的人太少、但仍然有作業成本，對部分銀行來說，旅行支票已經變成提供自家客戶「半買半相送」的服務，有時還不收這些忠誠客戶辦理旅行支票的手續費。

金融業者指出，信用卡的使用管道愈來愈多元，以及Apple Pay等國際行動支付等問世，旅行支票愈顯落伍，且海外中小型店家不一定會收取。持旅行支票的民眾，多半得到較具規模的飯店或百貨才能使用，除了旅支的匯率比現鈔好一點，其他沒有什麼特殊優點，會喊停，可解讀成，「美國運通認清旅支市場已經落伍」。

美國運通調整在台業務，陸續發函通知各銀行，將自2020年6月中下旬，停止在台灣供應與銷售美國運通旅行支票。

玉山銀行表示，如果客戶已經在該行購買旅行支票，仍然可以進行兌換、支付不受影響。

美國運通在台銷售的旅行支票，共有美元、澳幣、歐元、英鎊、日圓等幣別，但是實際上，銀行並非這五種都有銷售，多數集中在美元。

旅行支票當初推出的優勢，是主張旅行支票相較現金，是可以記名的，弄丟可以掛失且申請止付，相對現金無記名有保障，但想要有保障，使用者在取得旅行支票時，必須先在初簽欄位上，簽上自己的姓名，並記下旅行支票的編號，支付時在復簽欄位簽上同樣的簽名，才能支付。

在國外假設遺失，必須致電到美國運通支票客戶服務中心，並提供旅行支票號碼、購買旅行支票的證明等，報告損失情況並提出理賠，假設獲得批准，才能獲得理賠退款。