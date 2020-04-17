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華南永昌證3月虧47億元 總座陳錦峰將調整職務

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華南永昌證3月虧47億元 總座陳錦峰將調整職務

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，連帶影響母集團華南金第1季獲利虧損。圖／聯合報系資料照片
華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，連帶影響母集團華南金第1季獲利虧損。圖／聯合報系資料照片

華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，連帶影響母集團華南金第1季獲利虧損。華南金今（17）日發布重訊指出，華南永昌證將進行職務調整，總經理陳錦峰將進行職務調配，於下周一（20日）生效，新任者尚未公布，仍待財政部指派。外界揣測，此次職務調整應與責任歸屬有關。

雖然華南永昌證的重訊指出為「職務調整」，但外界議論紛紛，有傳言，陳錦峰並非單純職務調整，應該會在近期內離開華南永昌證券。

陳錦峰早年任職於中華開發、華僑銀行等金融業，後來台南幫籌設統一證券，陳錦峰成為第一批員工，還被當年叱吒風雲的前統一證總裁杜總輝親自調教。

人脈寬廣的陳錦峰，是業界著名的承銷高手，前年度台股最大上市案為上海商銀，由華南永昌證拿到主辦承銷商，跌破一堆承銷商的眼鏡，他在該案著力甚深，拿到這個案子也等於為華南永昌證在承銷業樹立第一塊里程碑，象徵他在金融業的人脈。

不過，位子爬的越高，責任也就越重，華南永昌證3月的虧損金額，達該公司七年的獲利，同時，也連帶影響母集團華南金今年首季獲利呈現虧損，由於陳錦峰在華南永昌證能夠授權多數業務，所以此次的疏失，就責任歸屬上來講，最高層級應為他需負責。

華南金 認售權證 金融業

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