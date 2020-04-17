金管會：20日起進銀行辦事 強制戴口罩

金管會今（17）日正式公告，為防疫所需，自下周一（4月20日）起進入銀行營業場所，倘有體溫過高情形或未配戴口罩者，不得進入。

金管會表示，為防治控制疫情需要，避免金融體系運作受到威脅，金管會接受銀行公會建議，經於2020年4月17日獲中央流行疫情指揮中心核示同意，公告自2020年4月20日至中央流行疫情指揮中心解散之日止，進入銀行營業場所，實施量測體溫及應配戴口罩，經連續量測2次倘有發燒(額溫達攝氏37.5度或耳溫達攝氏38度)或未配戴口罩者，不得進入。

金管會表示，到銀行辦事都戴上口罩，保護自己也保護他人，加強防疫，請客戶都配合；如有發燒，也請在家休息，為防範疫情擴散，需全民共同配合，守護大家的健康。