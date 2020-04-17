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富邦人壽與眾安集團在港合資子公司 搶虛擬保險新藍海

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
富邦金旗下富邦人壽表示，代其子公司香港富邦人壽公布，將與眾安科技（國際）集團合作 （本報系資料庫）
富邦金旗下富邦人壽表示，代其子公司香港富邦人壽公布，將與眾安科技（國際）集團合作 （本報系資料庫）

富邦金旗下富邦人壽今（17）日下午舉行重大訊息視訊記者會，代其子公司香港富邦人壽公布，將與眾安科技（國際）集團合作，在香港合資成立眾安人壽有限公司，由香港富邦人壽投資3.5億元港幣，折合新台幣約13.58億元左右，將取得合資子公司35%的股權。不過富邦人壽強調，該案尚需待香港主管機關核准同意。

據了解眾安人壽是中國大陸最大的網際網路（互聯網）保險公司，2019年即已登記註冊香港眾安人壽公司，並有意向香港政府申請虛擬網路保險執照。此次富邦人壽宣布正式投資香港眾安人壽，不排除是該公司有機會獲發香港虛擬保險牌照。香港純網路保險公司Blue行政總裁孔德秋曾表示，香港保險業全網上銷售占比遠低於1%，因此有很大的發展空間。此次富邦與眾安聯手應是鎖定網際網路與虛擬保險新藍海。

香港保監局於2018年12月已頒給保泰人壽(BowtieLifeInsurance)首個快速通道授權，即業內俗稱的香港網際網路保險牌照，保泰人壽其母公司是加拿大永明人壽保險公司。而香港首家純網際網路壽險公司Blue，則由英國老牌保險機構英華傑集團的香港分部英傑華人壽入股，二家都是與既有的保險公司合作，但主力在網路上銷售保險，預料這也是眾安集團需與富邦集團聯手的緣故。目前包括有眾安在線、亞洲保險和香港初創企業OneDegree三家都在申請香港的虛擬保險牌照。

之前富邦金於4月6日才代富邦人壽重訊宣布，100%參與香港富邦人壽的現金增資，金額是7億港元，發行價格是每股1港元。這是繼去年2月香港富邦人壽增資7億港元之後，又辦理的一次增資案。富邦金當時指出，增資用途是作為富邦人壽(香港)日後營運資金用，增資後股本為港元26.75億元（去年增資後股本為19.75億元），富邦人壽為其單一股東。

富邦人壽 香港 保險

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