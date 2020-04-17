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金管會：周一起未戴口罩禁入股東會

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會發布，周一起若股東未戴口罩，就禁止進入股東會。記者戴瑞瑤／攝影
金管會發布，周一起若股東未戴口罩，就禁止進入股東會。記者戴瑞瑤／攝影

股東會旺季到來，但受到新冠肺炎疫情影響，金管會今公布，獲中央流行疫情指揮中心核示，股東如果沒有佩戴口罩，或經量測體溫過高，禁止進入股東會會場，下周一就上路。

金管會證期局表示，股東出席股東會如果未佩戴口罩，或發燒股東強行進入股東會會場，恐增加公司人員及其他股東感染風險的疑慮，為控制疫情，今獲中央流行疫情指揮中心核示同意後，從下周一起，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場。

金管會表示，為強化股東會防疫需求，集保結算所已經發布股東會作業指引，包括股東出席股東會應全程佩戴口罩、量測體溫及股東會座位安排採梅花座、間隔座法或保持1公尺以上距離，適度降低會場內工作人員人數及報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離等。

股東會紀念品 口罩 疫情

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