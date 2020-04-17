金管會：周一起未戴口罩禁入股東會

新冠肺炎疫情影響各行各業，除了企業有停工保險，彌補企業損失，現在個人也有防疫商品，富邦產險推出「法定傳染病醫療及費用補償保險」，因確診法定傳染病或是遭居家隔離時，面臨因無法工作而收入中斷，於染病或隔離期間獲得費用補償。

2020-04-17 15:48