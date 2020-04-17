外銀估亞洲四小龍今年全衰退 2021年才會恢復經濟動能
星展集團昨（16）日公布最新亞洲四小龍2020年經濟成長率（GDP）預測，估計全陷入衰退，台灣衰退1％、南韓衰退1.1％、新加坡衰退2.8％，香港最慘、衰退4％。
但新冠疫情過後將可望恢復往日經濟動能，估計20201年，台灣GDP可望回彈到2.9％、南韓2.9％、新加坡1.8％、香港1.5％。
星展集團認為，雖然各國開始提出財政刺激政策，但實際支出通常沒有宣示那麼大，且財政刺激偏向避險企業倒閉、支持有經濟壓力家庭度過難關，但不代表可以產生新的需求，要看到產生新的需求、得要先看到消費投資需求。
星展集團指出，相較於亞洲其他主要經濟體，台灣經濟衰退幅度會比較小，相比金融海嘯時期溫和，主因有三點，第一是台灣企業整體償債能力保持強勁；第二是台灣家庭擁有強大儲蓄提供緩衝，家庭債務/資產比率不到20％；第三，抵禦資金外流的能力強勁，因此 3月以來國際金融市場震盪，但台灣匯率表現受到影響都相對溫和。
星展集團資深策略分析師楊政齡則認為，全球經濟將在第2季大幅下滑，第3季溫和回升，第4季開始復甦。由於市場反應通常較快，目前市場已反應多數利空因素；金融資產價格接近觸底，恐慌情緒則接近觸頂。因此建議投資人，可以一方面布局公司債和股息收益型股票，做為收益型資產；同時佈局具有結構性成長題材的股票，做為成長型資產。 星展也將黃金納入投資組合，做為風險分散工具。
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