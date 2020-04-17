疫情仍未明朗如何操作外匯？外匯ETF可協助分散風險

全球避險情緒本周升溫，促使兩大避險貨幣美元與日圓走升，市場情緒起伏不定的情況下，投信業者指出，在外匯操作上，建議可以透過外匯ETF進行外匯操作，除分散風險外，更可讓投資組合之年化波動率有效降低，但需留意折溢價格之合理性予以審慎評估。

由於新冠肺炎疫情尚未出現轉機，市場不穩定的情緒觸發了避險需求及去槓桿化。美元為全球最主要儲備貨幣，使得投資者捨棄公債、日圓和黃金等傳統避險資產，轉而青睞美元，因為作為全球主要儲備貨幣，美元的流動性最好，企業和銀行選擇優先持有現金以期度過當前的難關。

隨著美國聯準會持續推出刺激政策並擴大寬鬆，美元的長期趨勢可能轉弱，一旦市場的美元荒結束，日圓受到美元壓抑的力道獲得舒緩，日圓轉強的可能性仍高。從技術面的角度來看，近期波動收斂，日圓匯價在較小幅度的區間整理，短期內若無較大事件發生，日圓維持區間震盪的機率高。

在外匯操作上，若投資人擔心運用外匯保證金或外匯期貨交易，風險及槓桿倍數較高，建議可以透過外匯ETF進行外匯操作，目前市場上有美元指數ETF及日圓ETF，近期投資人可以觀察美國經濟數據及美股反應，若是美國經濟強勁、美股又持續走強並創新高，而進一步帶動全球股市，就可以依個人風險屬性，透過美元指數原型或槓桿ETF來參與行情。

倘若是美國市場表現相反或新型冠狀病毒之疫情增溫，投資人可透過避險貨幣日圓ETF來進行避險策略操作，並建議投資人在此刻新冠肺炎疫情仍未見緩時，可以將外匯ETF加入投資組合中，除分散風險外，更可讓投資組合之年化波動率有效降低，但需留意折溢價格之合理性予以審慎評估。