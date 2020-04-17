獨賣仍走入歷史 美國運通旅支7月告別台灣

旅行支票將走入歷史！全球獨賣的美國運通旅行支票將在6月底停止銷售，銀行表示，收到美國運通通知，自7月1日起停止在台灣供應與銷售美國運通旅行支票；據了解，這是美國運通全球性策略，不只台灣，整個亞洲市場都已陸續停止旅行支票業務。

美國運通由於調整在台業務，日前陸續發函通知各銀行，將自2020年6月中下旬停止在台灣供應與銷售美國運通旅行支票，包括兆豐銀行、台灣銀行、花旗銀行 、台新銀行和玉山銀行等，都已證實，美國運通將停止在台灣的旅行支票業務 。

銀行表示，7月1日起停止銷售包括美元、英鎊、日圓、澳幣和歐元等現存五種幣別美國運通旅行支票，但客戶手中如果仍有美國運通旅行支票，6月30日之後仍可兌換。

據了解，停止旅行支票業務是美國運通全球性的考量，不僅是針對台灣市場，6月30日之後美國運通將停止旅行支票印刷業務，市面上不會再出現新的旅行支票 ，而且是五種幣別全面停止；旅行支票在亞洲其他市場已結束業務，例如中國大陸不收兌旅行支票，香港則早已不賣，只能兌換。

旅行支票須初簽和複簽，等於是記名的現金，搞丟了還可以掛失，相對於現金來說，使用安全度較高，加上以往購買、兌換旅行支票時，可以較優惠的即期匯率計算，比使用現金的匯率來得優惠，旅行支票曾經受到市場歡迎，全盛時期國內有美國運通、花旗銀行、VISA和通濟隆等不同單位發行的旅行支票。

甚至兆豐銀行在2013年還曾經發行過人民幣的美國運通旅行支票，但因為市場反應不好，業務沒有推展開來。