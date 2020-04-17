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元大原油正2「急救」免下市 創造多贏還是多輸？

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
油市示意圖。路透
油市示意圖。路透

金管會增訂期信基金「豁免下市條款」，讓元大S&P原油正2（00672L）有機會免於下市，看似主管機關、業者和投資人都因鬆了口氣多贏，但觀察此次鬆綁，部分決策有草率之處，不僅石油ETF形象大傷，造市商背負殘害股民罪名，主管機關也被質疑為何「急轉彎」，恐怕是大家不想看到的多輸局面。

元大S&P原油正2在豁免條款出爐，只要經主管機關準批，就能在9月底前免下市。手中握有籌碼的投資人，堪稱是最受惠的幸運兒，原本擔心基金清算的發行投信、和為此忙得焦頭爛額的主管機關也能喘息，但迄今因為石油ETF爆發一連串的爭議，並未就此平息。

主因期信基金鬆綁下市過程，有決策草率、對點不對面、行情過度起伏等多重問題牽涉，也是制度面應進一步檢討方向。

最早的爭議點，是期信基金於去年中設下清算門檻，時值富邦VIX大跌又籌碼告罄，卻因故無法追募，讓市場認為下市門檻是專為VIX而設，對此金管會雖多次澄清，強調基金規範一體適用，但在今年因何對石油ETF做鬆綁，卻只有「因應重大波動」一個理由，不僅引來「獨厚石油、不管VIX」的批評，也令許多投資人難以諒解。

上述被爭議之處，還在於主管機關宣布石油ETF將被鬆綁下市，時點不夠審慎，按媒體報導，宣布時間是3月中金管會主委下午13時左右，被媒體詢問會不會讓元大S&P原油正2下市，口頭回應會鬆綁，下午再由金管會正式發函；而早盤很多害怕清算的人早已賣股，自然對政令「急轉彎」不諒解。

過程中，又剛好碰上宣布日，元大S&P原油正2因賣壓過大折價，到隔日又離奇碰上油價大漲，造市商平抑價格要在折價時承接，大漲溢價時賣出，但因政策轉彎引發民怨，造市商介入也被質疑，讓ETF、發行投信、造市券商形象都受傷。

期間另外衍生一個現象，是目前還無解、也比「反分割」更需要迫切解決，就是ETF籌碼不足獲准追募時，造市商有籌碼可釋出，雖能讓溢價收斂，卻會讓股價大跌，使投資人承受不如預期的波動。

先是元大S&P原油正2溢價收斂，後有元大S&P石油，而買盤又無可抑制地不斷湧入，進一步加深投資人對造市商和發行投信的不諒解（一再受傷），也讓交易風險持續增加。惟國際制度對此，也是不斷增發籌碼，值得思考這個作法適合台灣嗎？

至近期，主管機關又因為元大S&P原油正2淨值跌到新開放的30天警戒線也快觸及，疾呼期貨公會擬定豁免條款。在輿論壓力下，討論長達一個月的條款終於出爐，但過程忙進忙出，豁免條款也讓主管機關過去積極想實施的下市機制暫時無法發揮，令外界有為何而忙？恐是庸人自擾之的觀感。

因此，期信基金增訂豁免條款，雖能暫緩石油ETF下市，然迄今因決策衍生的爭議未解，ETF溢價風險也未除。

而對此有市場認為，台灣若能發展「分割／反分割」條款，可望跟進美國的「成熟」，讓國內制度完善，下市危機一了百了，看法也太樂觀，畢竟反分割是「延續」產品生命，治標不治本。既然都覺得台灣人玩VIX、石油太瘋狂，爭議太多，真的還要反分割延續問題？或許更需要思考什麼才是適合台灣的制度，做全面性改革。

石油 ETF 元大

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