錠嵂保經推四大專案 向各界人才招手

錠嵂保經今（17）日表示，該公司推出保證月領5萬的「Double鑫專案」、保經業唯一獲國家級獎項肯定，三個月內可成為專業保險從業人員的「CEO培訓計畫」、社會人士轉業專用的「翔英專案」，以及保險同業適用的「菁英專案」，四大徵才專案向各界人才招手，幫助民眾在不景氣時，能夠衝出新未來。

根據壽險公會統計，2019年壽險業總登錄業務員人數為39萬471人，較2018年增加1萬452人，年增率2.75%。其中，保險經紀人及代理人年成長達3.4%，增幅超越壽險公司。

錠嵂保經總經理趙恵仙表示，保險經紀人行業，不可諱言絕對是台灣保險市場未來的趨勢。現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。

保險經紀人從業人員能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，許多保險公司業務員看到這項趨勢後，紛紛轉往保經業發展，這也是去年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

錠嵂今年所推出的四大徵才專案，含括新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度。

除了不斷獲獎的金字招牌「CEO培訓計畫」三個月密集訓練加實作，學員平均月收入5萬起跳，如同一般公司的經理階層薪資，甚至有學員三個月結業時，收入已破百萬，遠超過同儕。

而今年因應環境趨勢，錠嵂加碼推出讓業界震撼的「DOUBLE鑫專案」，只要年滿20~45歲(含)、專科(含)以上畢業或同等學歷者、無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前六個月月領5萬元，讓有心往保經挑戰的人無後顧之憂。

保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢、組織能致富」。

趙恵仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入占了60%以上，代表錠嵂就是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司。

錠嵂的優勢制度輔以鍍金的國家級教育訓練，讓保險不僅是一份工作，而是能夠用「０成本」創出一份事業，而事業的特性，就是能夠延續、傳承。

跟著錠嵂優勢制度，除了達成「年薪百萬、環遊世界」的基本成就，當開始建立組織時，各項輔導獎勵＋原本的被動收入＋錠嵂獨有的Ｍ獎金制度，達到千萬收入指日可待。

而錠嵂「共生、共養、共榮」的文化制度，將成就累積，組織不中斷，將來子女加入錠嵂時，就能共同經營保險事業，讓成就不中斷，事業永傳承。

錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群。目前COVID-19疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間，若有民眾近期考慮轉業，不妨可以多加瞭解。

其中，「DOUBLE鑫專案」，因其提供保障月薪的特殊屬性，需要經過資格申請評核後才能適用，專案申請時間到今年8月截止，歡迎對保經行業有興趣的民眾，透過錠嵂業務夥伴，或是上錠嵂官網查看專案詳情內容，線上申請加入後，一條龍體驗錠嵂優質服務。