快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

不畏疫情就業向前衝 錠嵂推四大徵才專案

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，企業大量解僱，實行無薪假的越來越多，上萬名勞工的生計受到影響，但這時候有保險業逆勢操作，大舉招兵買馬，甚至推出保證月薪5萬元專案，向新鮮人、社會人士、同行轉業、二度就業等四大族群招手。

錠嵂保險經紀人今年推出的四大徵才專案，含括了新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度，因應今年環境趨勢，推出「DOUBLE鑫專案」，只要年滿20至45歲（含）、專科（含）以上畢業或同等學歷者，無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前六個月月領5萬元。

錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群，且在目前新冠肺炎疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間，若近期考慮轉業者 ，不妨可以多加瞭解。其中「DOUBLE鑫專案」，因其提供保障月薪的特殊屬性 ，需要經過資格申請評核後才能適用，專案申請時間到今年8月截止。

錠嵂保經總經理趙恵仙表示，現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時 ，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。

單一保險公司商品有限，保險從業人員常常必須在價格與價值之間擺盪，無法真正為保戶提供優質的商品組合，而保險經紀人從業人員，則能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，因此許多保險公司業務員，看到未來商業趨勢後，紛紛轉往保經業發展，這也是去年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢 、組織能致富」。

趙恵仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了60%以上，代表著錠嵂就是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司。

保險 疫情 肺炎

延伸閱讀

緬甸特赦四分之一犯人 避免新冠肺炎蔓延

韓國武漢肺炎確診新增22例 連5天低於30例

新冠肺炎會「屍傳人」？ 泰國有法醫疑遭屍體感染導致身亡

NFL／球員第2人 野馬明星線衛米勒確診新冠肺炎

相關新聞

獨賣仍走入歷史 美國運通旅支7月告別台灣

旅行支票將走入歷史！全球獨賣的美國運通旅行支票將在6月底停止銷售，銀行表示，收到美國運通通知，自7月1日起停止在台灣供應...

元大原油正2「急救」免下市 創造多贏還是多輸？

金管會增訂期信基金「豁免下市條款」，讓元大S&P原油正2（00672L）有機會免於下市，看似主管機關、業者和投資人都因鬆...

法人戶增持 人民幣存款小升

新冠肺炎疫情蔓延衝擊全球金融市場，人民幣計價國際債券、海外基金等爆發贖回潮，但企業法人帳戶存款增加，維持3月整體人民幣存款金額小增局面。中央銀行昨（16）日公布，3月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,521.27億元，月增人民幣1.96億元。

鼓勵投信躍進 二指標鬆綁

為鼓勵投信商品多元並朝國際化發展，金管會證期局修正「鼓勵投信躍進計畫」，放寬二大相關指標，證期局副局長張振山昨（16）日表示，鼓勵業者於6月底前檢證向金管會申請，審查認定符合條件者，得一年內適用相關規範。

凱基銀挺餐廳 推紓困貸款

針對不符經濟部紓困貸款申請資格的餐廳業主，凱基銀行攜手智慧餐飲科技公司iCHEF打造「餐廳貸2.0」企業融資及「頭家速還金」個人信貸等兩大專案，透過快速、低利以及無須準備證明文件三大特性，協助不同營業規模的餐廳取得營運資金，受惠店家約1.1萬家。

元大原油正2可免清算

金管會昨（16）日公布「元大原油正2條款」，期信基金只要符合「申請日前一日基金單位淨資產價值高於0.5元」及基金單位近十日淨資產變動率超過一定的規定範圍等兩條件，就可豁免清算，這項豁免清算規定適用到9月30日。

南山人壽推糖友專屬保單

我國新冠肺炎確診案例已達395例，六人死亡，其中四例具糖尿病史。南山人壽專為糖友推出的專屬保單「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」，除了免等待期、承保後可立即享有醫療保障外，還能透過智抗糖App定期監控血糖，做好日常自我健康管理並控制好血糖，協助糖友養成良好生活習慣，還有機會獲保費折減。

國壽攜手寶可夢 打造健康生活圈

國泰人壽今年4月起，與遊戲Pokémon GO開發商Niantic展開台灣金融業唯一、且是世界首例與ATM的跨界合作，國壽服務中心、國泰世華ATM等2,500個據點，轉變為寶可夢補給站、道館，國壽App中同步推廣「Cathay Walker」健康平台，讓全台民眾透過串聯線上與線下，享受健康又有趣的走路。

現金為王 人民幣存款餘額回升

疫情蔓延，中國人民銀行持續寬鬆，人民幣利率匯率雙降，不過中央銀行昨天公布三月底國銀人民幣餘額卻略增一點九六億，終結連三跌。央行官員表示，人民幣基金、債券大量贖回，「現在是現金為王」，甚至還會擔心賣太慢會賠更多，即使人民幣存款利率降還是部分留在帳上、部分轉為其他強勢貨幣，以前投資高報酬商品，現在是「哪裡安全往哪裡去」。

匯銀：央行不樂見台幣急升

台股回檔修正、外資匯出股息與中央銀行尾盤擴大新台幣貶幅三大因素，新台幣匯率昨（16）日走勢偏弱，終場貶值8.9分，收在30.12元，終止連兩升，總成交量16.14億美元。

國泰人壽跨界合作 導入Cathay Walker+寶可夢機制

國泰人壽今年4月起，與遊戲Pokémon GO開發商Niantic展開台灣金融業唯一、且是世界首例與ATM的跨界合作，國...

個人商家50萬紓困貸款下周上路 路邊賣雞排也適用

金管會主委顧立雄今在行政院紓困記者會上公布，針對小規模營業人小額貸款，給予每戶50萬以下貸款額度，年利率不超過1%，並以簡易式信用評分表替代財務報表或401報表...

熱門新聞

千億現金補貼你能拿多少？各種方案一次搞懂

元大原油正2豁免條款出爐 元大投信回應了

還在畫華航機身彩繪嗎？林佳龍不妨先看看華航最新財報

經濟解析／台積電釋風向 法說會五大重點一次看

金管會拍板期貨信託基金豁免清算 暫行至9月30日

負債3000億 華航長榮能撐多久

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。