不畏疫情就業向前衝 錠嵂推四大徵才專案

新冠肺炎疫情持續延燒，企業大量解僱，實行無薪假的越來越多，上萬名勞工的生計受到影響，但這時候有保險業逆勢操作，大舉招兵買馬，甚至推出保證月薪5萬元專案，向新鮮人、社會人士、同行轉業、二度就業等四大族群招手。

錠嵂保險經紀人今年推出的四大徵才專案，含括了新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度，因應今年環境趨勢，推出「DOUBLE鑫專案」，只要年滿20至45歲（含）、專科（含）以上畢業或同等學歷者，無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前六個月月領5萬元。

錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群，且在目前新冠肺炎疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間，若近期考慮轉業者 ，不妨可以多加瞭解。其中「DOUBLE鑫專案」，因其提供保障月薪的特殊屬性 ，需要經過資格申請評核後才能適用，專案申請時間到今年8月截止。

錠嵂保經總經理趙恵仙表示，現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時 ，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。

單一保險公司商品有限，保險從業人員常常必須在價格與價值之間擺盪，無法真正為保戶提供優質的商品組合，而保險經紀人從業人員，則能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，因此許多保險公司業務員，看到未來商業趨勢後，紛紛轉往保經業發展，這也是去年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢 、組織能致富」。

趙恵仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了60%以上，代表著錠嵂就是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司。