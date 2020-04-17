工作沒了…傷害險、醫療險、壽險不能沒

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，無薪假人數持續上升，其中旅遊業、餐飲業和服務業損失最大，防疫專家也不敢斷定這樣的日子究竟還要過多久，面對失業問題，保險專家提醒，就算沒工作，建議三種保險還是不能停，以免在失業期間沒有收入，遇上問題時，連保險金都沒得申請。

宏泰人壽保全部協理丁淑珍表示，就算沒工作還是要有的保險，包括傷害險、醫療險和壽險。

上班族在職場工作時，上下班交通路段發生意外傷害事故，勞工保險可以申請理賠，但是離開了職場後，若是遭遇意外事故就是自己的事情，因此傷害險的保障還是要有，畢竟傷害險是比較便宜的保障型基本商品。

醫療險的道理亦同，有人認為反正有全民健保，失業時就不需要再繳交一筆醫療險的保費，增加自己無收入時期的經濟負擔。但試想，萬一生病的項目屬於開銷金額大的呢？或是全民健保沒有補助的自費項目呢？失業期間因為沒有固定收入，反而更沒有生病的本錢。為預防萬一，個人醫療險還是不要輕易放棄，為自己的健康預留一份保障。

至於壽險，是預留給家人保障，以防萬一自己不幸身故時，能有一筆錢應急，至少在短期內不會讓家人的生活品質遭受巨大改變。特別是身為一家之主的家庭經濟支柱，萬一遭遇不幸時能有一筆理賠金安置家庭，另一半不用急著賣房子，孩子受教育不影響，老人家的照護也不會改變。

丁淑珍建議，失業族群或是沒有固定工作的斜槓青年，需要基本保障可以考慮選擇定期壽險、定期（一年期）醫療險，即可以低保費獲得高保障。至於傷害險本來就是短期保險，保費是以職業風險等級核計，相較之下較沒有保費高昂的問題。如果繳交保費會是每個月的壓力來源，那表示保單可能有不合適的問題，因為正常以規避風險為前提的保單，應該是低保費高保障的商品，不該成為每月支出的負擔。