中信超大型債券ETF 獲准募集總額達千億元

台股首對宣布「月配息」的債券ETF-中信高評級公司債（00772B）、及中信優先金融債，在下周將首度月配息前，發行的中國信託投信申請兩檔ETF得擴大募集總額至1,000億和600億元，於今（16）日正式獲金管會核准。這也代表，中信高評級公司債距離「千億級」債券ETF更進一步，發展值得關注。

金管會最新公告，中信高評級公司債、中信優先金融債，分別獲准募集總額提高到1,000億和600億元，追募額度均為200億元。申請額度擴大就在兩檔ETF不斷成長，原有籌碼已經不足，因此追加發行單位，連帶使募集總額增加。

中信高評級公司債和中信優先金融債，也是台股首對宣布「月配息」的ETF，原本兩檔都是季配息，和其他債券ETF無異，不過為滿足「月月配」需求，中信投信特別將兩檔ETF修約改月配息，並縮短領息作業日，讓投資人在除息後約一個月可拿到現金，對配息更有感。

這兩檔ETF都訂下周一（20日）進行月配息的首次除息，每單位配發0.113元、0.123元，配息率約3%、3.2%。經募集總額擴大後，兩檔ETF也更有發揮空間，其中，中信高評級公司債最大募集額度達千億元，也距離「千億級」債券ETF更進一步。

此次和中信高評級公司債同步申請總額擴大到千億元，還有元大投信旗下的「元大AAA至A公司債」，預期近日也會獲得核准。投信投顧公會統計到16日止，全台股最大債券ETF是元大AAA至A公司債，約807億元，中信高評級公司債786億元，至於整體ETF第一大，是元大台灣50達841億元。