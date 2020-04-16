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國泰人壽跨界合作 導入Cathay Walker+寶可夢機制

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰人壽數發部協理林秉毅（左）與綜企部協理凃薏如（右）談國壽與寶可夢合作。記者余承翰／攝影
國泰人壽數發部協理林秉毅（左）與綜企部協理凃薏如（右）談國壽與寶可夢合作。記者余承翰／攝影

國泰人壽今年4月起，與遊戲Pokémon GO開發商Niantic展開台灣金融業唯一、且是世界首例與ATM的跨界合作，國壽服務中心、國泰世華ATM等2,500個據點，轉變為寶可夢補給站、道館，國壽App中同步推廣「Cathay Walker」健康平台，讓全台民眾透過串聯線上與線下，享受健康又有趣的走路。

Pokémon GO全球有逾5億下載量，國壽跨界與AR遊戲合作，4月上線至15日，已有超過1.8萬人參加國壽網頁登錄活動，國壽數位發展部協理林秉毅說，「流量超乎預期」。

金管會鼓勵國內保險業設計外溢保單，發想源自Pokémon GO，希望以折扣增額獎勵機制，鼓勵民眾多運動、管理健康，進一步降低保險理賠率。據寶可夢公司透露，Pokémon GO遊戲上線推出三年，為全球玩家大幅減少近6,000億元醫療支出，原因就是讓玩家累積走路近32.8兆步。

國內發行外溢保單保險公司愈來愈多，國泰、南山、富邦、台灣、新光人壽均推出健走型、健檢型或實物給付型商品，鼓勵民眾養成健康好習慣，降低晚年臥病機率，各壽險業者也透過保額增加或保費折抵等誘因獎勵保戶，而國壽則又加以創新。

國壽首創結合Pokémon GO，保險與遊戲業相遇，激盪出全新概念「健康生活圈」，把環保、健康與遊戲全都圈一起，讓人生風險和健康意識與環保行動透過遊戲完成，翻轉國內保險生態。

國壽與寶可夢一起推動電子保單，落實環保，有四款寶可夢電子保單封面供保戶選擇，適用旅平險、壽險、意外醫療險、年金險等保單類型。

國壽2019年省下8,000萬張紙，相當16座101大樓；且每張保單減碳排放量降至3.37公斤，是首家環保署減碳標籤的壽險業者 。

國壽外溢保單上市至今銷售8.4萬件，為市場第一，而其Cathay Walker健康平台用戶突破24萬人次註冊使用。

國泰人壽綜合企劃部協理凃薏如表示，國壽以「保險+科技，幸福更靠近！」為願景，將健康促進融入生活中，透過科技應用，讓保險保障從事後理賠轉向事前預防。

國壽 保單 保險

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