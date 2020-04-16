元大原油正2豁免條款出爐 元大投信回應了

金管會新增期信基金「豁免下市」條款，有望首度適用、被視為下市風險最大的元大S&P原油正2（00672L），據法人估算，其淨值波動已滿足規定，可送件申請豁免。若主管機關通過，元大S&P原油正2到9月底前都能確保不用清算。

據了解，金管會最新規定，雖是因應期信基金（含ETF）近30天平均淨值低於2元必須清算，額外增列特殊的豁免條款，但投信若有產品將下市，可在滿足條件時預先準備，不一定30天期滿才送件。對此元大投信則表示，公司將依金管會規定的認定標準進行檢視和申請準備，於送件申請日進行公告。

根據金管會規範，有下市風險的期信基金，同時滿足兩項條件，得於9月30日前申請豁免，分別是一、基金於申請前一日的淨值高於0.5元，二、近10個營業日曾發生6日或30日淨值波動超過近三年變動率2.33倍標準差。

其中，目前風險最大的元大S&P原油正2，據法人專業評估，已同時滿足兩項條件，代表元大投信可送件申請。但法人也提醒，元大S&P原油正2若取得豁免，僅解除下市危機，因油價或溢價所導致的潛在大跌風險，仍不得不慎。

另有投資人表示，新規定很拗口，為何設定過去三年淨值變動率的「2.33倍標準差」？對此法人回應，應是考量「極端1%」所產生的罕見情況，只是數字表現上，多以標準差呈現。

學過常態分布的人不陌生，如何知道一個數字在一組數列中的出現機率？可透過計算該數列的平均值和標準差，若是分布在一個標準差內，機率有68%，兩個標準差為95%，三個是99.7%；此次規定2.33個標準差，大意就是指出現非常極端、只有1%機率可能看到的極罕見跌勢。