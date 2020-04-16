證期局放寬投信躍進指標條件 鼓勵業者6月底前申請

為鼓勵投信商品多元並朝國際化發展，金管會證期局修正「鼓勵投信躍進計畫」，放寬二大相關指標，證期局副局長張振山今（16）日表示，鼓勵業者於6月底前檢證向金管會申請，審查認定符合條件者，得一年內適用相關規範。

此次修正放寬指標，主要考量各投信被動型指數基金ETF發展較快速及規模占比較大，恐生「排擠效果」，且各投信有不同發展策略恐不公平，因此3月20日發布函令修正相關證券投資信託事業鼓勵措施，在計算前三分之一的獎勵措施時，增設排除ETF。

證期局為提升我國資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，訂定「鼓勵投信躍進計畫」，根據「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等三面向，評核各家投信表現，排在在前三分之一者，得向金管會申請並認可後，可給予一些投資優惠措施。

但是證期局表示，有鑑於國內各家投信事業有不同產品發展策略，例如有些投信以一般主動基金為主，有些以被動式的指數型ETF為主，另考量近年ETF發展較快速及規模占比較高，參考投信業者建議後，決定修正鼓勵措施，將其中投研能力中有關「資產管理規模及成長情形之指標」，增訂排除ETF之評估標準，包括最近一年平均資產管理規模，以鼓勵產品策略之多元化方向。

另修正「其他具體績效貢獻事項」之釋例內容，包括發行適合退休理財規劃之基金商品、投資國內並以環保(綠色)、公司治理或企業社會責任為主題之基金或全權委託投資帳戶等具顯著績效者，亦可視為達成一個指標，以利投信事業申請。

證期局表示，有意願參與躍進計畫之各投信事業，得於每年度6月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂面向者，得於一年之認可有效期間內，適用相關優惠措施。