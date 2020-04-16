搶救中小企業 金管會祭空前手段要銀行紓困
金管會今（16）日宣布，為鼓勵銀行對中小企業紓困，對於銀行承作中央銀行2,000億元轉通過的紓困貸款部分，將祭出調降備抵呆帳提列比率優惠措施，從現行1%降至0.5%，以降低銀行成本，這項措施從今年4月1日起暫行一年。
金管會主委顧立雄今天在行政院表示，央行提供2,000億資金轉通過銀行辦理中小企業紓困貸款部分，金管會將提供新的誘因，將提列呆帳比率從原本的1%降至0.5%，可以節省銀行成本，以鼓勵銀行承作。
對於國內放款提列的呆帳比率目前僅1.39%，離金管會的監理期待2%，仍有段目標，為何此時要調降呆帳提列比率？金管會銀行局副局長莊琇媛表示，因這項規定有金額限制，已有範圍，且放款利率1%，暫行一年。
她強調，中小企業紓困貸款，中小信保已有九成保證，銀行信用風險已大降，且金額小，銀行資金成本0.25%，已經很確定了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言