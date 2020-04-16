搶救中小企業 金管會祭空前手段要銀行紓困

金管會今（16）日宣布，為鼓勵銀行對中小企業紓困，對於銀行承作中央銀行2,000億元轉通過的紓困貸款部分，將祭出調降備抵呆帳提列比率優惠措施，從現行1%降至0.5%，以降低銀行成本，這項措施從今年4月1日起暫行一年。

金管會主委顧立雄今天在行政院表示，央行提供2,000億資金轉通過銀行辦理中小企業紓困貸款部分，金管會將提供新的誘因，將提列呆帳比率從原本的1%降至0.5%，可以節省銀行成本，以鼓勵銀行承作。

對於國內放款提列的呆帳比率目前僅1.39%，離金管會的監理期待2%，仍有段目標，為何此時要調降呆帳提列比率？金管會銀行局副局長莊琇媛表示，因這項規定有金額限制，已有範圍，且放款利率1%，暫行一年。

她強調，中小企業紓困貸款，中小信保已有九成保證，銀行信用風險已大降，且金額小，銀行資金成本0.25%，已經很確定了。