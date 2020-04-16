夜市攤販可低利貸款50萬 銀行三天搞定

行政院今（16）日宣布對小規模營業人小額貸款案，金管會銀行局今天表示，這些小商家可以跟各銀行全台分行申請，銀行會從簡易評分表核貸，預計三天就可借到錢。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，當初央行有宣布提供2,000億示供銀行辦理中小企業貸款，200萬元以下利率1%，信保九成。

今天宣布的是，從2,000億元中撥出一部分額度，針對小規模營業人（月營業額未達20萬元，免開統一發票的商家）辦理小額貸款，每戶貸款50萬元，徵授信上採簡易方式，才能儘快取得資金，所以銀行跟信保基金討論出簡易信用評分方式，小規模營業人不用準備太多文件，讓他們儘快取得營運資金。

簡易評分表，共有五天項，包括設立期間、負責人從事業務多少年、負責人擔保情形（例如不動產擔保等）、負責人在聯徵資料、營業狀況（是否營業中等），達一分數，信保願保，銀行就會放。

她表示，即便小規模營業人負責人是「信用小白」，最後仍可得出總分，銀行去聯徵查評分，三天內搞定小規模營業人的貸款案，此方案由信保提供十成保證，因此，銀行可以說是沒有風險。

至於有多少人受惠？莊琇媛表示，目前小規模營業人有50萬戶，預估85%的人可受惠，貸款資金用途不限。