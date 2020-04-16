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個人商家50萬紓困貸款下周上路 路邊賣雞排也適用

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會針對小規模營業人推出紓困貸款。記者戴瑞瑤／攝影
金管會針對小規模營業人推出紓困貸款。記者戴瑞瑤／攝影

金管會主委顧立雄今在行政院紓困記者會上公布，針對小規模營業人小額貸款，給予每戶50萬以下貸款額度，年利率不超過1%，並以簡易式信用評分表替代財務報表或401報表，最快3天內核貸，最快下周上路。

金管會銀行局表示，所謂小規模營業人是指每月營業額沒有達到20萬元的商家，也就是免用統一發票的商家，類似早餐店、夜市路邊賣珍奶等，每戶貸款額度是50萬元。

銀行局說明，小規模營業人紓困貸款將採用簡易式信用評分表，只要參加中小信保的銀行都可適用，目前大部分國銀都有參加，貸款銀行不需問資金用途，因為貸款額度不高，徵授信上採簡易方式，才能盡快讓小規模商家取得資金。銀行會依照簡易式信用評分表給出一個分數交給信保，達到某分數以上、中小信保也願意十成保證，銀行就會核貸。

銀行局指出，因為如果小規模營業人最後還不出錢，信保要承擔100%損失，所以信保要靠銀行提供分數來決定是否擔保，銀行跟信保討論後列出的簡易式信用評分表主要有五項目，包含設立期間、負責人從事業務多久、負責人聯徵資料、擔保情形(不一定要設質給銀行)、目前營業狀況(銀行可以派人去看，也可以出示最近繳稅記錄)。

是否一定要出示營業稅籍登記？銀行局表示，如果沒有稅籍登記證明，銀行還是會在評分表上給予分數，因為評分表還是有其他項目，但可能分數會較低，這就要由銀行去判斷。

針對信用小白的負責人在聯徵沒有資料，銀行局也說，信用小白在簡易評分表中也會有一個分數，再由銀行決定是否要送信保，沒有達到分數可能中小信保也不會保證。

金管會強調，全台約有近50萬戶的小規模營業人，估計可以受惠有85%的小規模商家。

金管會 營業稅 統一發票

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