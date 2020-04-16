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台韓匯率指數見連二月死亡交叉 我出口報價競爭力輸韓

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台韓有效匯率指數，連兩月出現象徵我國出口競爭力衰退的「死亡交叉」，國內出口廠商皮皮挫。

國際清算銀行（BIS）最新統計今（16）日出爐，3月新台幣實質有效匯率指數106.86，高於主要貿易對手國韓元的104.79，且差距擴大至2.07，新台幣實質匯率指數已連兩月超前韓元，若此情況不變，台灣出口報價競爭力將持續輸給韓國，差距還可能愈來愈明顯。

長期以來，韓元實質匯率指數均高於新台幣實質匯率指數，代表台灣出口產業具有報價競爭優勢；不過，今年2月此一趨勢已正式反轉，主要原因是，相較於新台幣匯率相對穩定，韓元今年以來不斷重挫，貶值幅度大舉超前新台幣。

回顧2月，新台幣實質有效匯率指數上升至105.84，罕見高於主要貿易對手國韓元的105.6。

3月情況愈演愈烈，新台幣實質有效匯率指數106.86，高於主要貿易對手國韓元的104.79，且差距擴大至2.07，創2012年7月以來、近八年最大紀錄；這代表新台幣比韓元更強勢，台灣報價競爭力落後韓國，為近八年來最慘的一次。

據統計，2月全月新台幣兌美元匯率貶值8分、貶幅0.26%，但主要貿易對手國韓元卻是重貶2.09%，韓元貶幅足足是新台幣的八倍，成為韓元實質匯率指數「逆轉勝」的關鍵。

至於3月，相較於新台幣升值0.25%，韓元貶值0.02%，一升一貶間，再度擴大了台韓之間的匯率指數差距。

對於韓元重挫、新台幣匯率卻相對抗跌，中央銀行總裁楊金龍先前曾表示，這段時間受到疫情影響，外資雖然出去很多，但台灣外幣存款數量多，美國降息後，利差縮小，不少人認為價格合理就會出來賣（賣美元），特別是壽險業過去投資許多海外債券ETF，因為美國投資利率下跌，賺到資本利得後把資金匯回，使得新台幣表現相對穩定。

所謂名目有效匯率指數，是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，名目有效匯率上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之則表示貶值。

央行外匯政策主要是以納入各國物價指數的實質有效匯率指數為觀察指標，實質匯率指數上漲表示出口競爭力下跌，原因包括本國貨幣升值及本國物價相對上升。

央行指出，新台幣匯率有升有貶、呈雙向波動，自2000年以來，新台幣名目有效匯率（NEER）大致維持在過去36個月移動平均值上下5%範圍內，以反映基本經濟情勢。長期以來，新台幣匯率波動度小於韓元、星元、日圓等主要貨幣，顯示央行採行管理浮動匯率制度成效良好，匯率波動低，便於進出口企業對外報價、民眾從事跨國理財與旅遊，協助國內經濟成長。

新台幣 台幣匯率 韓元

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