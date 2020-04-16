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卡緊存！央行：人民幣定存利率還會跌 這幾家銀行最高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中國人民銀行持續釋出資金，導致人民幣存款利率直直落。中央銀行今（16）日公布，目前市場上人民幣高利定存專案，以上海商銀6個月期的2.48%為最高水準，亦即所有國銀的人民幣定存利率都已跌破2.5%，且人行15日降準後，銀行近日還會再調降利率，想存人民幣定存的民眾動作要快。

央行指出，以今日而言，1個月期最高水準為兆豐銀行的2.1%，3個月期為兆豐銀行的2.4%，6個月期為上海商銀的2.48%，9個月期為合庫商銀的1.6%，1年期則是陽信銀行的2.45%。

與2月底相比，除3個月期利率持平外，其餘天期的最高利率全面下調。

回顧2月底，6個月期最高還有2.78%，1年期也有2.65%，如今已全面跌破2.5%。

央行官員進一步透露，人行15日降準後，國內人民幣清算行中國銀行台北分行給予國銀參加行的利率也全面重挫，估計這幾天，國銀就會再度調降人民幣定存利率，如果還想存人民幣定存，動作就要快一點，再晚幾天，利率恐怕就會下修不少。

人民幣 兆豐銀行 定存

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