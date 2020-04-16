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搭聯準會救市順風車 投資級債找買點

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
美國聯準會「購債救市」措施，帶動債券價格近期齊步走揚，並以投資級債、高收益債漲勢最為強勁，漲幅都達一成以上。圖／第一金投信提供
美國聯準會「購債救市」措施，帶動債券價格近期齊步走揚，並以投資級債、高收益債漲勢最為強勁，漲幅都達一成以上。圖／第一金投信提供

美國聯準會「購債救市」措施，帶動債券價格近期齊步走揚，並以投資級債、高收益債漲勢最為強勁，漲幅都達一成以上。法人指出，在聯準會背書下，信用債利差高點已過，特別是投資級債，已開始吸引大型機構資金進場，建議投資人可跟進布局。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，為緩解武漢肺炎疫情造成的衝擊，美國聯準會於3月祭出三大救市措施，即：大幅降息、無上限量化寬鬆、購買公司債；而大幅降息、量化寬鬆過去都曾經採用過，只有購買公司債是首度執行。

許書豪分析，過去的救市動作，大多引導資金到金融體系，這次購買公司債的措施，直接將資金投放到製造業、零售業、工業等實體經濟中，讓許多因為疫情而被迫停工停業的企業，免於資金短缺的壓力，並得以發放薪資等，度過短期的疫情危機。

觀察3月以來，聯準會資產負債表總金額增加1.9兆美元，增幅達45%，顯示有將近2兆美元的資金投放到公司債市場，因此，帶動投資級債、高收益債同步走高。自本次購債政策宣布以來，漲幅分別達13%、12.2%。

許書豪強調，聯準會本次購買的公司債，是體值較好、市值達一定水準的企業所發行的債券，絕大多數都是屬於信用評級在BBB級以上的投資級債，或是因為這次疫情影響，而遭到降評的債券。

從近期的投資級債市場反應，顯示聯準會政策短期成效顯現。根據Bloomberg資料顯示，代表金融市場風險程度的金融壓力指數，已經從３月中下旬的-6.33，回升到-3.15，各分項指數包括：貨幣供給、公司債利差、股債匯市波動等指標，正逐漸恢復正常。

許書豪指出，在聯準會背書下，投資級債利差高點已過，未來不易再次出現大跌，近日開始吸引大型機構資金如：保險、退休基金等進場，投資人不妨留意跟進布局的機會。

美國聯準會 許書豪 公司債

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