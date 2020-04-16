規模破2,300億元 國泰投信樂登「債券ETF一哥」

投信投顧公會今（16）日公布3月基金統計，受到市場推廣及監管影響，國泰投信債券ETF成長到2,354億元，排名投信第一，為此國泰投信特別發新聞稿慶賀，該投信躍居「債券ETF一哥」，也鼓勵有收益需求的投資人，可多參考穩定度高的債券ETF。

國泰投信切入ETF時間比元大、富邦、群益等投信晚，但債券ETF起步早，2017年快速跟進元大投信發行美債ETF，後在各式債券產品擴張下，國泰投信也有公司債、高收債、新興債等多元ETF，建立完整產品線。

在ETF監理趨嚴，大型產品大者恆大，國泰投信債券ETF更加成長，到3月規模有2,354億元，比下過去曾有最多債券ETF規模的群益投信，對此國泰投信也特別發稿宣傳。

國泰投信表示，該投信除規模壯大，近來也頻傳捷報，包括國泰A級公司債榮獲2020年亞洲資產管理雜誌評選「台灣最佳新發行ETF大奬」，目前這檔ETF也是國泰投信最大債券ETF，規模逾700億元。

隨台灣進入高齡化社會，國泰投信ETF團隊建議，投資人可將低費用、更穩健的債券ETF納入配置，並慎選大規模、流動好的產品。