第一金人壽攜手北醫 買保險就捐款

第一金人壽今(16)日表示，政府持續推動長照再升級，該公司承襲第一金融集團積極實踐企業社會責任的精神，與台北醫學大學附設醫院合作，推出「信義區石頭湯」保單捐贈計畫，在台灣通往優質長照的路上盡一份心力。

世界衛生組織估計，全球平均每三秒就有一人罹患失智症，而失智狀況嚴重時則會需要長期照護服務，長照議題離人們越來越近，並已成為大家要一起面對的人生課題。

第一金人壽總經理林元輝表示，信義區石頭湯社區整合照顧服務中心由台北醫學大學附設醫院承辦，結合了專業醫療服務及在地資源，透過居家、社區及機構式服務，提供全方位的社區長照服務。

第一金人壽相當重視長照社會的發展，保單捐贈計畫能將資源投入社區長照計畫的核心行動方案，包含硬體設施重建及軟體規畫推廣。

第一金人壽會以2020年，民眾購買第一金人壽的長期照顧險，或貸款衍生性壽險(房貸壽險)的新契約總件數 X 每件捐出100元愛心款為計算基準，捐款贊助長照服務再升級。

第一金人壽表示，民眾投保長期照顧險及房貸壽險，不只能專送愛心，更能讓家人放心。

對於家庭責任重的三明治族而言，如果背負房貸，就需要藉由長期照顧險及房貸壽險備足保障，保障期間若不幸發生意外或疾病，如符合條款約定的長照狀態，長期照顧險就會啟動一次性或分期給付，來支付醫療及療養費用。

保戶若不幸身故，足額的房貸壽險能將剩餘房貸的責任轉給保險公司，家人就不用為了負債而煩惱。

台灣預計2026年邁入超高齡社會，長照需求人口將突破百萬，衛福部調查顯示，照顧者每天平均需花費11個小時，長照期間高達7.8年，國人平均保障卻不足以應付冗長的照護期間。

第一金人壽以「讓每一位民眾擁有充足保障」為核心經營理念，致力於保障型商品的銷售，未來更將持續關注長照議題，包括商品設計、保戶服務、公益焦點等多元面向，發揮「政府力量有限，民間資源無窮」的石頭湯精神，讓台灣成為適合高齡化民眾居住的優質環境。